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E-İhracatta doğru pazaryeri ve doğru ülke seçimi sizi sonuca götürür

EKONOMİ 15.11.2023, 12:15
E-İhracatta doğru pazaryeri ve doğru ülke seçimi sizi sonuca götürür

E-İhracat Yöneticisi Samet Sarıuşak, e-ihracat hakkındaki önemli detayları ve önemli tüyoları Herkes Duysun okuyucusuyla paylaştı. Sarıuşak, ürün ve kanal seçiminin çok önemli olduğunu vurguladı.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - E-İhracat, farklı ülkelerdeki hedef kitlelere online satış yapma işlemlerini çevreleyen süreçler bütünüdür. Alanında uzman olan E-İhracat Yöneticisi Samet Sarıuşak, bu alanda ilerlemek isteyenler için sürece dair önemli bilgiler aktardı.

E-İhracat'ın mevcut olunan ülkeden ülke dışına internet üzerinden gerçekleştirilen bir satış türü olduğunu söyleyen Samet Sarıuşak, “Şu an bu alanda Türkiye'nin en çok bildiği kanal Amazon kanalı, birçok firma Amazon üzerinden kendi ürünlerini satıyor. Aynı zamanda farklı markaların ürünlerini de satabiliyor.” dedi.

"ÜRÜN VE KANAL SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Ürün ve kanal seçiminin de bu alanda çok önemli olduğunun altını çizen Sarıuşak, “El yapımı bir ürün üretiyorsanız, bu ürünün kanalı Etsy'dir. Bir marka satıyorsanız, Amazon'u tercih edebilirsiniz. Kendinize ait bir markanız varsa Shopify kullanarak kendinizi orada da yansıtabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Ürün satışı yapılan ülkelerdeki hukuksal süreçleri de takip etmek gerektiğini belirten E-İhracat Yöneticisi, hukuksal yargıların değişiklik gösterebileceğini ve her ülkenin farklı bir hukuk sistemi olduğunu sözlerine ekledi.

"DOĞRU PAZAR YERİ VE DOĞRU ÜLKE SEÇİMİ SİZİ SONUCA GÖTÜRÜR"

E-İhracatın önemli kollarından biri olan gümrük süreçleri hakkında da bilgilendirme yapan Sarıuşak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Satış yaptığınız ülkelerin vergi dilimleri var ve bu vergi dilimleri yine her ülkede farklılık gösteriyor. ABD'ye yaptığınız satış ya da toplu gönderdiğiniz ürünlerde 800 dolara kadar herhangi bir vergi çıkmıyor. İngiltere'ye yapmış olduğunuz bir sevkiyat ise 1 poundluk bile olsa yüzde 20 vergi alınıyor. Buradaki önemli faktörlerden biri de oradaki vergi sistemine hakim olmak. Doğru pazar yeri ve doğru ülkeyi seçmeniz, para kazanmanız açısından sizi sonuca götürür.”

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