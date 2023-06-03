E-İhracat sektörü İstanbul'da buluşacak

E-ihracat sektörünün liderleri, 8-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 10. World Ecommerce Forum'da bir araya gelecekİSTANBUL (İGFA) - World Ecommerce Forum (Worldef), sektörün önde gelen paydaşlarını bir araya getirerek e-ticaretin geleceği, yenilikçi teknolojiler ve küresel iş birlikleri gibi konularda fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyor. ShipEntegra ise sektörde birçok ilke imza atan ve yenilikçi çözümler sunan bir firma olarak, 10. salon G18 numaralı stantta yer alacak. ShipEntegra standının yanı sıra markanın yeni projesi PrinWork de 9. Salon P18-P20 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak.

Worldef’in e-ihracat sektöründeki paydaşları bir araya getirerek bilgi paylaşımı, iş birliği fırsatları, küresel vizyon ve teknolojik inovasyonlar gibi önemli katkılarda bulunduğunu belirten ShipEntegra ve PrinWork Ceo’su Ali Ceylan, “Bu etkinlik, sektörün büyümesini destekleyen, iş birliklerini teşvik eden ve e-ihracatın geleceğini şekillendiren önemli bir organizasyon. ShipEntegra olarak, yüksek teknoloji ve lojistik altyapımızla sektöre getirdiğimiz yeniliklerle öncülük ediyoruz. Bu kapsamda Worldef, bize bu yenilikçi teknolojilerimizi tanıtma ve sektör paydaşlarımızla paylaşma fırsatı sunuyor.

Bilgi ve deneyim paylaşımı için mükemmel bir alan tanıyan Worldef, Türkiye’nin geleceğinde önemli bir paya sahip olacak olan e-ihracat sektörünün gelişmesi için önemli bir etkinlik. Bizler de ShipEntegra ve PrinWork olarak, Türkiye'de coğrafyanın bir kader olmaktan çıkmasını ve e-ihracatın tabana yayılmasını hedefliyoruz. Ayrıca, Türk menşeili ürünlerin global pazardaki rekabet gücünü yenilikçi çözümlerimizle artırmak için çalışıyoruz. Bu süre zarfında, ShipEntegra olarak, e-ihracat alanında liderlik pozisyonunu sürdürme ve Türk menşeili ürünlerin global pazardaki rekabet gücünü artırma hedefimize ulaşmak için yoğun bir çaba gösterdik ve sektöre yön verecek önemli yatırımlara imza attık” açıklamalarında bulundu.