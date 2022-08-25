e-ihracat destekleri belli oldu

Günümüzün gelişen koşullarında hızla artan e-ticaret ve e-ihracatın payının artması için desteklenmesine karar verildi. e-ihracat destekleri hakkındaki karar bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nca yürütülecek e-ihracat destekleri kapsamında, yurt dışı pazar yerlerinde satışa dönen tıklama reklam harcamaları ve varış ülkesinden gelen siparişlerin hızlı teslimatını sağlamak üzere şirketlerin sipariş karşılama hizmet alımları destekleneceği duyuruldu.

E-ihracat desteklerinin amacı, bu platformların etkinliklerini artırarak ülkeye daha çok girdi sağlamak olarak açıklandı.

e-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, şirketlerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak e-ihracat konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformu'na yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bu arada Kararla e-ihracat konsorsiyumları yenilik olarak getirilirken, böylelikle e-ihracat konusunda ürün potansiyeli olan ancak bilgi eksikliği bulunan veya nitelikli insan kaynağı açığı yaşayan şirketlerin ürünlerinin ekosisteme dahil edilmesi hedeflendi. e-İhracatı uçtan uca yapabilen, yurt dışı depolama dağıtım ve iade yönetim imkanları olan şirketlerin "e-ihracat konsorsiyumu" çatısı altında yurt dışı pazarlara ulaşması ve bu ürünlerin doğrudan yurt dışı müşterilerin beğenisine sunulması sağlanacak.

E-TİCARET ODAKLI RAPOR GİDERLERİ 1,5 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEKLENECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan e-ihracat destekleri hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin pazara giriş stratejileri ve eylem planlarını oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları e-ticaret odaklı rapor giderleri yüzde 50 oranında ve 1,5 milyon liraya kadar, dijital pazar yeri tanıtım giderleri 3 yıl süreli ve yüzde 50 oranında, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7,5 milyon lira, e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon lira, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 25 milyon lirayı geçemeyecek.

YARARLANICILARA İLİŞKİN ÜST LİMİTLER

Dijital pazar yeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği ile pazar yeri komisyon gideri desteği kapsamındaki desteklere ilişkin oranın hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile marka ve TURQUALITY Destek Programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacak. Bu bölüm kapsamındaki desteklerden, şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15 milyon liraya, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri yıllık en fazla 45 milyon liraya, B2B platformları yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar desteklenecek.

Söz konusu desteklere ilişkin kararın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.