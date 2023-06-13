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E-faturanın kullanım alanı genişliyor

EKONOMİ 13.06.2023, 10:44
E-faturanın kullanım alanı genişliyor

Ticari işletmelerin e-fatura sistemine geçiş zorunluluğu için ciro limitleri düşürüldü. Düzenleme kapsamında farklı sektörlerde hizmet veren birçok marka, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-Fatura’nın avantajlı dünyasına adım atacak.İSTANBUL (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik belgelerin kullanımı ve denetiminde yapılan düzenleme ile önemli değişikliklere gidildi. Düzenleme ile e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter başta olmak üzere, farklı sektörlerde hizmet veren işletmelerin elektronik belge kullanımı zorunluluğu için ciro limitleri düşürüldü.

Tebliğe göre; 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, en geç 1 Temmuz 2023 tarihine kadar zorunlu olarak e-Fatura’ya geçiş yapacak. Böylece kurum ve özel şirketlerle birlikte birçok esnaf ve sanatkar, e-Fatura sistemine dahil olacak.

ELEKTRONİK FATURA KESME LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz dönem, vergi mükellefi olanlara aynı gün içinde düzenlenen faturaların toplam tutarının 5 bin TL’yi geçmesi (vergiler dahil) durumunda, vergi mükellefi olmayanlar için düzenlenen faturaların ise 30 bin TL’yi geçmesi durumunda (vergiler dahil), e-Arşiv Fatura kesilmesi şartı bulunuyordu. Yapılan yeni düzenleme ile bu uygulamadaki limitler de değiştirildi. Buna göre; vergi mükellefi olmayanlara aynı gün içinde düzenlenen fatura tutarı 5 bin TL’ye indirilirken, vergi mükellefleri için ise bu tutar 4 bin 400 TL olarak belirlendi.

YILDIZ: “BİRÇOK MARKA E-FATURA SİSTEMİNİN AVANTAJLI DÜNYASINA ADIM ATACAK”

GİB’in yeni düzenlemesiyle ilgili konuşan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, Teknolojinin artık yaşamımızın değişmez bir parçası haline gelmesine paralel olarak yapılan yasal düzenlemeler, ülkemizde elektronik belge kullanım oranını her geçen gün daha da arttığına vurgu yaparak, "GİB tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte farklı sektörlerden birçok marka, esnaf ve sanatkarlar, e-Fatura sisteminin avantajlı dünyasına adım atacak. E-Fatura’ya geçiş zorunluluğu bulunmayan ancak avantajlarından faydalanmak isteyen; anonim şirket, limited şirket, şahıs/gerçek şirket statüsüne sahip tüm fatura düzenleyen mükellefler de ciro kısıtlaması olmaksızın e-Fatura sistemine kolayca dahil olabilecek. Operasyonel kolaylık, maliyet tasarrufu ve yeşil yaklaşım avantajları düşünüldüğünde dijital dönüşümün bir zorunluluk olmaktan çıkıp bir gereklilik haline geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

Dijital dönüşümün Türkiye’deki lider kuruluşu TÜRKKEP; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27 Eylül 2013 tarihinde e-Fatura Hizmet Sağlayıcısı (Özel Entegratör) olarak yetkilendirilen bir güven kurum olduğunu ifade eden Yıldız, "TÜRKKEP olarak, yenilikçi çözümlerimizle şirketlerin ve kurumların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırıyoruz. Kullanıcılarımıza daha kaliteli hizmeti çok daha avantajlı fiyatlarla sunuyoruz. Tüm kurumlarımız, dijital dönüşümünü TÜRKKEP güvenilirliği ile kolaylıkla gerçekleştirebiliyor ve kurumsal hayatlarını kolaylaştırıyor. GİB tarafından yapılan son düzenlemeyle birlikte e-Fatura geçişlerinde büyük yoğunluk yaşanacağını düşünüyorum. Kurumlarımızın bu yoğunluğa yakalanmamaları adına 1 Temmuz 2023 tarihini beklemeden önce sisteme geçiş yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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