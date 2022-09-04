Düzce Yığılca'dan TSO seçimleri için Mutlu'ya tam destek

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meslek komitesi seçimleri 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de 11 farklı komitede yaklaşık 4 bin üyenin oy kullanacağı seçimlerde TSO’nun meclis üyesi belirlenecek.

TSO meslek komitesi seçimlerine yaklaşık 1 ay kala seçim çalışmaları başladı.

Bazı gruplarda birden çok listenin yarışması beklenirken, bazı gruplarda ise tek listeyle seçime gidileceği öğrenildi.

Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Mutlu seçimlere hazırlanıyor. TSO seçimlerine girecek olan Ahmet Mutlu’ya Yığılca’dan tam destek geldi. Mutlu, Yığılca’da kooperatif başkanları ile bir araya gelerek projelerini paylaştı.

Mutlu, projelerinin arasında Yığılca’yı ön planda tuttu. Yığılca’da bulunan orman kooperatiflerinin tam katılımı ile toplantı düzenlendi. Sohbet havasında geçen toplantıda projeler paylaşıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Adayı ve Düzce’nin sevilen iş insanı Ahmet Mutlu, 2 yatırımının bulunduğu Yığılca ilçesinde, TSO Üyeleri ve siyasilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. TSO seçimlerinin güçlü başkan adayı, Düzce Tanıtma ve Kalkınma Vakfı Başkanı Ahmet Mutlu, yoğun ilgi ile karşılaştı.

Mutlu’nun Yığılca ilçesi için büyük bir şans olduğunu ifade eden Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, "Ben, ilçeme kim ekonomik ve sosyal yatırım yaparsa, her zaman yanında olurum. İlçemize katkı yapabilecek, en büyük değerlerden bir tanesi biliyorsunuz hali hazırda Yığılca’da Ahmet abinin yatırımlarının olması, bizim için büyük bir şans. Ahmet Abinin buradaki yatırımları olsun, Düzce’deki yatırımları olsun çalışan işçilerin yüzde 90’ı Yığılcalı. Ben bir kez daha AKFA Beton ve diğer yatırımlarında Yığılcalıları istihdam ettiği için Ahmet abiye teşekkür ediyorum. Bu yüzden, her türlü çalışmalarında kendisine destek vereceğiz" dedi.

Toplantıda konuşan Ahmet Mutlu ise, Yığılca ilçesine ‘Buradan Düzce’ye fındık gitmez’ diyerek ilk FİSKOBİRLİK Müdürlüğü’nü ve fındık depolarını babasının kurduğunu anımsattı. Kendisinin iki yatırımının da Yığılca'da olduğunu belirten Mutlu, "Düzce’deki yatırımlarımda ve buradaki yatırımlarımda çalışanların yüzde 90’ı Yığılcalı. Ben de Yığılcalıyım. Başkan seçilirsem Yığılca ilçesine TSO Temsilciliği açacağım. Yığılca ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir temsilciğini açacağız. Yığılca ilçesinde 500’e yakın odaya üye var. Bütün işlemleri burada halledeceğiz. Yılda bir Ticaret Odası Meclisi Yığılca’da toplanacak. 33 meclis üyesine, Yığılca Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantı yapmayı teklif edeceğim. Benim ekibim gelirse zaten bunu sağlarız. Hasanlar Barajının dört bir yanına yol açmak için çalışma yapacağız. Hasanlar Barajı’nı turizme açacağız. Bu çalışmalara Ticaret Odası öncülük yapacak. Bizim Abantımız, Hasanlar Barajı. Milletin Abant’a gitmesine gerek yok. Millet Hasanlar Barajı kenarına gelip, pikniğini yapsın. Yığılca bizim can damarımız. Elimizden geleni, Yığılca için çok görmeyeceğiz” diyerek taahhütlerini sıraladı.