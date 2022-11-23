Düzce'de vergilere 1 ay erteleme

Düzce'de vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi.ANKARA (İGFA) - Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce'deki mükelleflerin mağduriyetinin önüne geçmek için vergi beyannamesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresini 1 ay erteleme kararı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığın deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlandığının altı çizildi.

"Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir" denilen açıklamada, vatandaşlara da 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu.