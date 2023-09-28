Düzce'de üretim yapan 7 firma ilk 500 de

İstanbul Sanayi Odası’nın düzenli olarak açıkladığı Türkiye’nin en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde Düzce’de üretimi bulunan 7 firma yer aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 2022 yılı verilerine göre açıklanan listede Düzce’de üretimi bulunan Teknorot Otomıtiv, Düzce Cam, Çınar Boru, Nobel İlaç, Doğanlar Mobilya, Erciyas Çelik Boru ve Schmid Pekintaş firmaları yer aldı.

7 firmanın Türkiye’nin en büyük ilk 500 firması arasında yer alması dolayısıyla memnuniyet duyduklarını belirten Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “İş insanları olarak ülkemizin ihracatına ve istihdamına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı Vizyonuna katkı sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte o listedeki sıralama

SIRA ​FİRMA

290 ​TEKNOROT OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 292​ DÜZCE CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 301​ ÇINAR BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 313​ NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 335​ DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. 452​ ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 499​ SCHMİD PEKİNTAŞ GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.