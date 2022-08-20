Düzce'de Devlet Desteği Ustalık Telafi Programı başladı

Teşvik Akademi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kuşcu, Düzce’ye müjde niteliğinde açıklamada bulundu.Sefer DEMİR/ HABERÖZEL TV -DÜZCE (DÜZCE İGFA)

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası yaşanılan küresel kriz ile ülkemizde de kuaförden mağazaya, tekstilden otomotive tüm sektörlerin ciddi anlamda etkilendiğini hatırlatan Teşvik Akademi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kuşcu, yaşanan ekonomik sıkıntıları aşmak adına asgari ücrete yüzde elli dolaylarında zam gelmesi ile bu defa da işverenler tarafında işlerin zorlaştığını söylerken, "Maaliyetlerini yılbaşında yapıp, satış anlaşmalarını yıllık yapan şirketler hammadde maliyetlerindeki artış karşısında darboğaza girdi. Bu durum ülkemiz genelindeki tüm işletmelerin sürdürülebilirliğini etkiledi" dedi.

Devletin işçisini düşünürken işvereni de korumaya özen gösterdiğini vurgulayan Kuşcu, "Bunun için; SGK kapsamında yirmi civarı teşvik ile birlikte İŞKUR teşvik mekanizmalarını devreye sokmakta ve piyasayı canlı tutmaya özen göstermektedir. KOSGEB’ in de sağlamış olduğu hızlı krediler sayesinde piyasaya can suyu sağlamaya çalışılmaktadır. 05.01.2022 tarihinde resmî gazetede yayımlanan devlet desteği ile ülkenin sıkışan ekonomisi ve aşırı artan maliyetleri ile eğitilmiş insan gücü sayısını artırmak üzere yeni bir teşvik mekanizması devreye sokuldu" diye konuştu.

Ustalık Telafi- MESEM Projesi (Yeni Teşvik) Kapsamı Nedir ?

İşletmelere 27 hafta boyunca her ay personel başına asgari ücretin yarısı kadar (2.750,18 TL) teşvik ödemesi yapılacaktır. Programın tamamı işletme bünyesinde yapılmakta ve işletmede bulunan işçi sayısına göre yapılacak protokolde düzenlenmektedir. 33 Alan ve 183 Dalda bu program uygulanabilmektedir. (Tüm liste: www.tesvikakademi.com ) Bu programdan tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabilir. İstihdam zorunluğu gibi herhangi bir şart yoktur. SGK teşviklerinden farklı ve yeni bir destektir. MYK Belge zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Kontenjan sınırı!

1 milyon hedef ile başlanan projede yüzde 70 kayıt işlemi ülke genelinde gerçekleştirilmiştir. Bu teşvikten yararlanmayan işletmelerin kontenjan sınırı dolmadan başvuru yapmaları önemlidir.

Teşvik Akademi kurulduğu günden bu yana tüm işletmelerin devlet desteklerinden eksiksiz faydalanmalarını ve bu destekler sayesinde şirketlerini büyütme yolunda her zaman işverenin yanında olmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda, yeni kurulan veya kurulacak olan işletmelerden İSO’nun yayımladığı “Türkiye’nin en büyük ilk 500” listesinde olan birçok büyük firmaya destek vermeye devam etmektedir. İstanbul merkezli kurulan Teşvik Akademi ilk şubesini Düzce merkezinde kurmuştur. Türkiye’nin en genç ilİ olan Düzce, genişleyen organize sanayi bölgeleriyle sürekli büyümeye devam etmektedir