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Durgunluk konut satışlarını olumsuz etkiliyor

EKONOMİ 20.02.2024, 13:47
Durgunluk konut satışlarını olumsuz etkiliyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Sektör temsilcilerinden GYODER Yönetim Kurulu Üyesi ve BAKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi koşulların konut sektörüne yansımasını çok net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - GYODER Yönetim Kurulu Üyesi ve BAKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, konut üretimi ve inşaat sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi:

Konut alıcılarının talebi, yüksek faiz oranları, enflasyon, döviz kurları nedeniyle ciddi şekilde düşmüş görünüyor. Konut üreticileri de maalesef maliyetlerini karşılayabilmek için fiyatlarını artırmak zorunda kalıyor.  Bu da haliyle konut satışlarını daha da olumsuz etkiliyor.  Durgunlaşan ekonomi de konut satışlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Böyle olunca ekonomideki genel yavaşlama, insanların yatırım amaçlı konut alımlarını azalttı.

Konut sektörünün canlanması için acil önlemler alınması gerekiyor. Öncelikle faiz oranlarının düşürülmesi, konut kredisi imkânlarının artırılması, vergi indirimleri ve teşvikler sağlanması gerekiyor. Ayrıca yabancı yatırımcıların konut almasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması, konut stokunun eritilmesine katkı sağlayacaktır.

KONUT SEKTÖRÜ KENTSEL DÖNÜŞÜMLE NEFES ALIYOR

Ayrıca, kentsel dönüşümün konut sektörü için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şu anda başta büyükşehirler olmak üzere konut sektöründe canlılığı neredeyse kentsel dönüşüm projeleri sağlıyor. Kentsel dönüşüm, hem deprem riski taşıyan eski ve sağlıksız konutların yenilenmesi hem de şehirlerin daha modern, yeşil ve yaşanabilir hale gelmesi için önemli bir adım. Kentsel dönüşümü, hem konut talebini hem de konut kalitesini artıracak bir süreç olarak görüyorum. Biz BAKYAPI olarak, kentsel dönüşüm projelerine büyük önem veriyor ve bu alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm, hem ülke hem de sektör için bir kazan-kazan durumu yaratacaktır. 2024 yılı konut üretiminde kentsel dönüşüm projelerinin daha da öne çıkacağına inanıyorum.

Konut satış rakamları, konut sektörünün performansını ve ekonomik durumu yansıtan önemli bir göstergedir. Konut sektörünün canlılığı, diğer sektörleri de olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, konut sektörünün sorunlarının çözülmesi ve desteklenmesi, ülke ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için hayati önem taşımaktadır.

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