Dünyanın gıda ambarı organik tarımın kitabını yazdı

Ege İhracatçı Birlikleri, dünyada organik tarımın öncü kuruluşları arasında yer alan Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) Derneği'ni destekleyerek organik tarım alanındaki yeniliklerin paydaşlara aktarılmasını sağladı.İZMİR (İGFA) - 268 farklı üründe 1,6 milyon ton organik üretim gerçekleştiren Türkiye’nin organik ürün ihracatı 1 milyar doları aştı.

Başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi organik ürünlerin üretim ve ihracatında büyük bir paya ve öneme sahip olan Ege İhracatçı Birlikleri, dünyada organik tarımın öncü kuruluşları arasında yer alan Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) Derneği'ni destekleyerek organik tarım alanındaki yeniliklerin paydaşlara aktarılmasını sağladı.

EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Mehmet Ali Işık, “Türkiye’de organik üretim ve ihracat Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde 35 yıl önce İzmir’den başladı. Ülkemizin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştiren Egeli ihracatçılar olarak gerek, akademinin gerek ulusal/uluslararası paydaşlarımızın işbirliğiyle sürdürülebilirlikte birçok projeye yatırım yapıyoruz. Tecrübelerimizi, bilgilerimizi, hedeflerimizin neler olduğunu ETO ile işbirliğinde organik tarım üzerine çıkardığımız kitabımızla bütün Türkiye’ye daha iyi duyurmayı hedefliyoruz. ETO, 30 yıldır ekolojik üretici, ürünlerin ve organik tarımın gelişmesini, benimsenmesini ilke edinen üreticiden ihracatçıya üniversitelerden tüketiciye tüm kesimi kucaklayarak katma değer yaratan başlıca paydaşlarımızdan biri.” dedi.

Işık, “Türkiye üzüm, incir, kayısı, fındık, kiraz ve vişne gibi organik ürünlerde dünya lideri. Küresel organik gıda pazarı 2022 yılında 135 milyar avroya yaklaştı. Şu anda organik ihracatımız 1,6 milyon tonluk üretimle 1 milyar dolar bandında. İhracat hedefimiz ilk etapta 1,5 milyar dolar, daha sonra da 2 milyar dolara ulaşmak. Kuru meyvelerden zeytinyağına, hububattan pamuğa 268 farklı ürünü 311 bin hektar arazide organik olarak gerçekleştiren ülkemiz yaklaşık 53 bin organik ürün çiftçisiyle Avrupa'da 4’üncü sırada yer alıyor.” dedi.

Başkan Işık, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak organik ürün ihracatının kayıt altına alınması konusunda koordinatör birlik olarak görevliyiz. Türkiye organik tarım ulusal yönlendirme komitesi ve IFOAM - Uluslararası Organik Tarım Hareketi Federasyonu üyesiyiz. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında oluşturduğumuz Organik ürünler Çalışma Komitemiz tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor ve organik gıda, üretim ve talebini iç pazarda büyütmek, sektörün dış pazarda rekabet gücünü ve tanınırlığını arttırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.” diye konuştu.