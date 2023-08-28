Dünyanın en başarılı markaları Sakarya'da ağırlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 6-9 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak olan PSB Anatolia 2023 Uluslararası Peyzaj, Süs bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı lansman programına katıldı.SAKARYA (İGFA) - Bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan fuarın tanıtım toplantısı Sapanca Kırkpınar’da gerçekleşirken, programa Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin,DİJİMED Başkanı Ersin İbil, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, Süs Bitkileri Kooperatif Başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Tanıtım sonrası katılımcılara çiçek hediye edildi ve festival alanının girişinde hatıra fotoğrafı çekildi.Sapanca Kırkpınar’daki 60 bin metrekare açık alana sahip olan dev fuara, bu yıl 230 firmanın katılım sağlaması bekleniyor.

Sakarya için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yüce, “Sakarya’mız üretim potansiyeli, ticari tarihi, doğa ve turizm değerleri, beşeri mozaiği, kültürel canlılığı ile dünya şehri olmaya adaydır.Güzel bir atasözü vardır; Akan su yosun tutmaz derler. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler şehrimizin en güzel yerlerde olması için su gibi durmadan şehrimiz için mücadele ediyoruz.Atıl kalacak ya da şehrimize katkı sağlamayacak işleri değil, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin Sakarya’sının ihtiyaçlarını da karşılıyor ve inşa ediyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİLERİMİZLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ

Başkan Yüce konuşmasında süs bitkisi yetiştiriciliğine gerekli desteğin verildiğini ifade ederek, “Şehrimizin iklim şartları ve diğer faktörleri açısından süs bitkileri yetiştiriciliğine oldukça uygun olması bizleri sürekli çalışmaya, üretmeye itiyor. Hamdolsun ki dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği üretimi konusunda, teknik altyapısı yeterli şirketlerimiz var. Bu avantaj ile kooperatiflerimiz ve üreticilerimiz ile dayanışma halinde, Avrupa standartlarında, kaliteden ödün vermeden, planlı üretim yaparak, ihracatımızı katlayarak artırabilir, güçlü bir üretim şehri olabiliriz” dedi.

Başkan Yüce, 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara dair bilgi paylaşarak,“Bugün toplantısını gerçekleştirdiğimiz PSB Anatolia 2023 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sayesinde alanında dünyanın en başarılı markalarını ve isimlerini ağırlayacağız. Üretici ve tüketiciyi bir araya getireceğimiz fuarda aynı zamanda sektör profesyonellerine ve genç temsilcilere yeni iş fırsatları sunacağız. Biliyorsunuz ki gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Onların önünü açmak, destek olmak ve vizyon katmak için 20 üniversitenin katılımıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası iş birliğinde 3. PMOGENÇ Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması düzenleyeceğiz" dedi.