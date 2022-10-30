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Dünya seramik sektörü İstanbul’da

EKONOMİ 30.10.2022, 10:54
Dünya seramik sektörü İstanbul’da

60 milyar dolarlık Seramik Sektörü 7-11 Kasım’da İstanbul'da UNICERA’da buluşuyorİSTANBUL (İGFA) - Alanında dünyanın en büyük ikinci ihtisas fuarı olan UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 7-11 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz seramik sektöründe üretimin yaklaşık yüzde 40'ının ihraç edildiği ve yıllık ihracat rakamının 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. TG Expo Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Cem Şenel ise, fuara 100’den fazla ülkeden, on binlerce satın almacı ve profesyonel ziyaretçi beklediklerini iletti.

Türk seramik sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan UNICERA İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 7-11 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de kapılarını açıyor. UNICERA Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ve TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği ile düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, uluslararası bir marka olarak Türkiye’nin yanı sıra seramik sektörüne yön veren dünyaca ünlü firmalarının da katılımıyla her sene artan bir ivme ile yerli ve yabancı katılımcı ve ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor.

60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan dünya seramik pazarının 2’inci tedarikçisi konumunda olan Türkiye, UNICERA ile yeni pazarlara yelken açmak için kolları sıvadı.

TG Expo Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Cem Şenel, tarihi ziyaretçi rekoru kırılması öngörülen fuara, 100’den fazla ülkeden, on binlerce satın almacı ve profesyonel ziyaretçinin beklendiğini kaydetti. Fuara, üniversitelerden de yoğun katılımın olacağını belirten Şenel, UNICERA'nın önümüzdeki yılın seramik, banyo ve mutfak trendlerini belirleyeceğini söyledi.

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