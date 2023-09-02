Dünya kapı ve pencere sektörü Kayseri'de buluşacak

Kapı ve pencere sektörünün en büyük fuarlarından biri olan KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı 13-16 Eylül' de Kayseri' de ziyaretçilerine açılıyor.ANKARA (İGFA) - Açıklanan son verilerde, çelik kapı üretim sektörünün dünyada 4,7 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin aldığı yüzde 5 buçukluk ihracat payının yüzde 8,6’sını ise Kayserili üreticiler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 13-16 Eylül tarihleri arasında yeni nesil fuarcılığın öncü kuruluşlarından olan Nobel Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından KAPSİAD ve Kayseri OSB işbirliği ile düzenlenen KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı, sektörün lider firmaları ve nitelikli satın almacılarını bir araya getirecek.

Kapı üretiminin önemli merkezlerinden biri olan üretim ve ihracat şehri Kayseri’nin OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarda, yeni pazarlara ihracat fırsatlarının yaratılması hedefleniyor.