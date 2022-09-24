Dünya devi yatırımcılar Gaziantep’e sağlık yatırımı yapıyor

Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımı projelerinden biri olan Gaziantep Entegre Sağlık Kampusu, Sağlık Bakanlığı, Rönesans Sağlık Yatırım, Meridiam, Samsung C&T ve İstanbul Portföy’ün katılımı ile hayata geçiyor.GAZİANTEP (İGFA) - Yatırım değeri 803 milyon euro olan sağlık üssü tamamlandığında yaklaşık 6 bin kişiye kalıcı istihdam sağlarken, günlük 18 bin hastaya ayakta tedavi imkanı sunacak. Bölgenin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek olan 7 ayrı hastaneyi bünyesinde bulunduran sağlık kampusu, 1875 yatak kapasitesiyle toplam 638 bin metrekare alanda hizmet verecek. Rönesans Holding Başkanı Dr.Erman Ilıcak, projeyi 2023 yılı haziran ayında tamamlayacaklarını açıkladı.

Gaziantep Şehir Hastanesi, alanında dünyanın en büyük yatırım ve fon yöneticilerinden biri olan Meridiam Uluslararası Yatırım Fonu, teknoloji, yatırım ve inovatif sağlık çözümleri alanının öncülerinden Samsung C&T, dünyanın en büyük 24’üncü, Avrupa'nın ise en büyük 8’inci müteahhitlik şirketi olan Rönesans ve Türkiye'nin en büyük yerli sermayeli bağımsız portföy yönetim şirketlerinden biri konumundaki İstanbul Portföy ile Kamu Özel İş Birliği modeli kapsamında hayata geçirilecek. Sağlık kampüsü tamamlandığında, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük sağlık üssü olacak.

Meridiam'ın Türkiye'deki en yeni büyük ölçekli yatırımı olan Gaziantep Şehir Hastanesi, aynı zamanda grubun Türkiye’deki beşinci hastane yatırımı olacak. Meridiam, sürdürülebilir mobilite, kritik kamu hizmetleri ve yenilikçi düşük karbon çözümleri alanında sürdürülebilir kamu altyapısının geliştirilmesi, finansmanı ve uzun vadeli yönetiminde uzmanlaşmıştır. Şu anda 18 milyar ABD Doları’nı aşan tutarda projeyi yöneten Meridiam, bugüne kadar dünya çapında 100'den fazla projeyi hayata geçirdi.

Türkiye’nin sağlık altyapısının yenilenmesinde öncü rol üstlenen Rönesans Sağlık Yatırım, Gaziantep Şehir Hastanesi yatırımı ile birlikte bünyesinde bulundurduğu 6 hastaneyle toplam 3,2 milyon metre kare kapalı alanda 8.975 yatak kapasitesine ulaşacak. Bu proje ile Rönesans Sağlık Yatırım, Türkiye’de iş ortakları ile birlikte sağlık alanında toplam 3 milyar euro yatırımı hayata geçirmiş olacak. Rönesans Sağlık Yatırım’ın hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, Rönesans Holding’in ortaklarıyla birlikte Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımların toplan tutarı ise 5,7 milyar euroya ulaştı. Rönesans, Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. Rönesans, 30 ülkede kurulu inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji şirketleri ve yatırımları ile Engineering News Record’a (ENR) göre dünyanın en büyük 24’üncü, Avrupa'nın ise en büyük 8’inci müteahhitlik şirketi konumunda bulunuyor. Rönesans, sağlık ve diğer sosyal donatı alanlarında dünyada yatırımlarına devam ederken, önümüzdeki 5 yıl içinde 4 milyar euro büyüklüğünde yeni yatırım yapmayı, Türkiye’de toplam 10 milyar euro yatırım büyüklüğüne ulaşmayı ve Türkiye’nin gelişimine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.

Dünya çapında 30’dan fazla ülkede bugüne kadar toplam 1200 projeyi tamamlayan Samsung C&T Corporation, Türkiye’deki yatırımlarına Gaziantep Şehir Hastanesi Projesi ile devam ediyor. 2012 yılından beri ülke ekonomisine teknoloji, ulaşım, enerji ve sağlık alanlarında yaptığı yatırımlar ile katkı sağlayan Samsung C&T Corporation, gerçekleştirdiği projelerdeki uygun finansman çözümleri ve inovatif mühendislik uygulamalarıyla ülkenin gelişiminde ve özellikle Uzak Doğulu yatırımcıların Türkiye’ye yaptıkları yatırımlarda öncü rol üstlendi. Samsung C&T Corporation halihazırda dünya çapında toplam 26 milyar ABD Doları tutarındaki 32 projenin inşasına devam ederken Türkiye’deki yatırım ve inşaat faaliyetlerini de sürdürmeyi hedefliyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatının başlaması dolayısıyla düzenlenen tören, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili ve Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Meridiam CEO'su Thierry Deau, Samsung C& T Başkan Yardımcısı Jung Wook Kim, Rönesans Holding Başkanı Dr.Erman Ilıcak ve seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

Rönesans Holding Başkanı Dr.Erman Ilıcak konuşmasına, “Maalesef bitirilemeyen Gaziantep Şehir Hastanesi ile ilgili sürece bugün noktayı koyacak, yeni sayfa açacağız. Bu 10 yıllık süreçte bizden önceki taraflar arasında çıkan anlaşmazlıklar ve iflaslar nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatının ancak yüzde 35-40’ının yapılabildiğini görüyoruz.” sözleriyle başladı. Bugün yarım kalan Gaziantep Şehir Hastanesi sürecini finansman tarafında da yöneterek yurt dışından sağlanan avantajlı kredileri korumayı başardıklarını vurgulayan Erman Ilıcak, “Bu sağlık üssünü 2023 yılı Haziran ayında tamamlamak üzere burada bir söz verelim. Biz ekiplerimizle yaklaşık 1 yıldır proje üzerinde çalışıyoruz. Tüm planlamalarımızı yaptık. Ağustos 2022’de sözleşmemizi imzalayarak hisseleri devraldık. Bugün bütün sorunları çözmüş olarak karşınızdayız. Bitirmek için önümüzde 8-9 aylık bir süre var. Bir an önce bitirmek için biz hazırız. Bölge halkının bu hizmete bir an önce kavuşması için büyük emek verildi. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Dr. Erman Ilıcak, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yüzde 51’lik hissenin MR (Meridiam, Rönesans Sağlık Yatırım) ortaklığının, yüzde 49 hissenin ise Samsung ve diğer ortaklara ait olduğunu açıkladı. Proje için 50 milyon euroluk medikal ekipman yatırımı yapılacağını söyleyen Erman Ilıcak, Rönesans Sağlık Yatırım olarak hayata geçirdikleri hastanelerde bugüne kadar yaklaşık 36 milyon kişinin tedavi gördüğünü, toplam 3 milyar euro tutarında sağlık yatırımı yaptıklarını belirtti.

"BAŞARI ÖYKÜSÜ YAZACAĞIZ"

Törende konuşan Samsung C& T Başkan Yardımcısı Jung Wook Kim, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çok özel bir topluluk önünde özel bir proje için buradayız. Bu projenin geçmişteki iniş çıkışlarından payımızı aldık. Şimdi bu ülkenin en iyi sağlık yatırımcısı olan Rönesans ile birlikte çalışmaktan dolayı son derece heyecanlıyız. Meridiam gibi global bir şirketle çalışmaktan dolayı mutluyuz. Yeni ortaklarımız, Rönesans ve Meridiam yanımızdayken bu önemli projeyi başarıyla tamamlayacağımıza inancımız tam. Gaziantep ve Türkiye için bir başarı öyküsü yazacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de sağlık alt yapısındaki eksikliklerin giderilmesi için 10 – 12 yıl önce başlayan yatırımlarda Sağlık Bakanlığı’nın liderliğinin önemli olduğunu vurgulayan Meridiam CEO'su Thierry Deau, bu süreçte Rönesans ile yakaladıkları iş birliğini, Gaziantep Şehir Hastanesi projesinin tamamlanmasında da kullanacaklarını vurguladı. Thierry Deau, tarihi şehir Gaziantep’in ihtiyacı olan bu yeni hastanenin bölgeye yeni istihdam sağlayacağını, son teknolojileri getireceğini söyleyerek, projeyi erken bitirmek için gayret göstereceklerini belirtti. Thierry Deau, projenin en başından bu yana emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise “Türkiye’nin en büyük dördüncü şehir hastanesinin Gaziantep’te yapılması çok kıymetli. Bu hastane ile birlikte Gaziantep 3 bin 500 yatak kapasitesine ulaşacak ve sağlıklı şehir, sağlık şehri, sağlıkta bölgenin merkezi olma hedefimize kavuşmuş olacağız. Çok şanslıyız ki; Rönesans ve ortakları geçmiş yıllarda verdikleri sözleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Başta Erman Bey olmak üzere bütün ekibine güveniyoruz" diye konuştu.

6 BİN KİŞİYE KALICI İSTİHDAM

Gaziantep Şehir Hastanesi; Genel Hastane Binası (332 yatak), Kalp Damar–Onkoloji Hastanesi (401 yatak), Genel Hastane ve Psikiyatri Hastanesi (400 yatak), Kadın Hastalıkları, Doğum ve Çocuk Hastanesi (459 yatak), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (100 yatak), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binası (150 yatak) ve İl Sağlık Müdürlüğü Binası olmak üzere 7 ayrı binadan oluşuyor. 199 yoğun bakım yatak kapasitesinin yanı sıra 60 yatak kapasiteli Yenidoğan Bakım Ünitesinin de bulunduğu Gaziantep Şehir Hastanesi, 2 bin acil hastaya, günlük ise 18 bin ayakta hastaya tedavi imkanı sunacak. 3 bin sağlık personeli ile birlikte yaklaşık 6 bin kişiye kalıcı istihdam sağlayacak olan Gaziantep Şehir Hastanesi kompleksini günlük 40 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Gaziantep Şehir Hastanesi, çevre iller ile birlikte yaklaşık 9 milyon kişiye hizmet verecek.