Dünya devi markada sözleşme sevinci

Türk Metal Sendikası, Manisa'da 17 bin işçinin çalıştığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’de ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’de toplu iş sözleşmesi imzaladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa’da kurulu bulunan dünya devi beyaz eşya ve elektronik fabrikası Vestel’de Türk Metal Sendikası’nın uzun süredir sürdürdüğü örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi süreci zaferle sonuçlandı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın 7 Eylül 2021'de kurduğu ilk temasın ardından başlayan örgütlenme süreci sonunda, Türk Metal Sendikası’nın Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’de ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’de yetkilerinin kesinleşmesi üzerine toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine başlandı.

Uzun süren müzakerelerin ardından yaklaşık 17 bin işçinin çalıştığı her iki işyeri için de toplu iş sözleşmesi dün Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Taliphan Kıymaz, Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli ve Hukuk Danışmanı Avukat Didem Boz tarafından İmzalandı. İmza töreninde işveren adına sözleşmeyi Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Necmi Kavuşturan imzaladı.

Kurulduğu günden bu yana sendikasız olan dünya devi Vestel’de ilk kez bir işçi sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı. İmza töreninin ardından Genel Sekreter Taliphan Kıymaz işçiler tarafından coşkuyla karşılandı.