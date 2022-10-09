Dünya baharatının rotası Ege’de çizildi

Anadolu topraklarında yetişen, sofralara lezzet katan baharatlar Türkiye’ye yıllık 250 milyon dolar döviz kazandırıyor.MUĞLA (İGFA) - Baharat ihracatında 1 milyar dolar hedef koyan Egeli baharat ihracatçıları, 20 milyar dolarlık baharat sektörüne yön veren en önemli kuruluşlardan biri olan Avrupa Baharat Birliği (ESA) Genel Kurulu’nu Türkiye’de ağırladı.

Avrupa Baharat Birliği’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde 5-8 Ekim tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirildi.

Pandemi sonrasında ilk kez fiziki olarak “It’s spice it up again-Yeniden buluşma zamanı” mottosuyla yapılan genel kurula yaklaşık 40 ülkeden 200 iş insanı katıldı.

ESA Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, baharat ailesinin pandemi nedeniyle 3 yıldır bir araya gelemediğini, uzun süredir özlemi duyulan buluşmayı Türkiye’de gerçekleştirmiş olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Baharat ailesinin önce dostluklarını, sonra da iş hacmini ileriye taşıyacağı bir etkinlik olacağını aktaran Tarakçıoğlu, “Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) 2010 yılı Olağan Genel Kurulu’na Ege İhracatçı Birlikleri olarak ev sahipliği yapmıştık. O zaman 100 milyon dolar olan baharat ihracatımız bugün 250 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu organizasyon sonrasında kurulacak ticari bağlantıların da katkısıyla 10 yıl sonunda baharat ihracatımızın 1 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin defneden adaçayına, kekikten ıhlamura, haşhaş tohumundan yenibahara çok sayıda baharatın üreticisi olduğunu paylaşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Avrupa Baharat Birliği Genel Kurulu’nun 3 yıl sonra yapıldığı için baharat sektörünün büyük bir heyecanla buluştuğunu kaydetti.

Genel Kurul oturumları ve ürün raporları sunumları yanı sıra, dünyadaki gelişmeler ve sektöre yönelik gündemler tartışıldı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, güncel ekonomik gelişmelerle ilgili bir sunum yaptı. Gala Yemeğinde Ayhan Sicimoğlu orkestrası ile misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.