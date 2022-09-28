Dünya baharatına Ege’de yön verilecek

Dünyada 20 milyar dolarlık baharat sektörüne yön veren en önemli üç kuruluştan biri olan Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde 5-8 Ekim tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin 2001 yılından beri üye olduğu Avrupa Baharat Birliği’nde (ESA) Yönetim Kuruluna seçilen ilk Türk ihracatçısı olarak geçtiğimiz yıllarda ESA Yönetim Kurulu görevini yürüten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) 2010 yılı Olağan Genel Kurul’u Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde Kuşadası’nda gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"Genel Kurul için belirlenen “It’s spice it up again” mottomuzdan da anlaşılacağı gibi 12 yıl sonra tekrardan ülkemizde EİB ev sahipliğinde tam da pandemi sonrasında bir araya gelerek, tarihi Baharat Yolu’nu yeniden canlandırıyoruz" diyen Tarakçıoğlu, bu etkinliğin Türk baharat sektörünün kendisini dünya devlerine tanıtabilmesi açısından son derece önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Tarakçıoğlu, Özellikle Ege Bölgesi’nin Türkiye’nin baharat ihracatının merkez üssü olduğunu, Türkiye’nin baharat ihracatının yüzde 62’sini Egeli ihracatçıların gerçekleştirdiğini vurguladı.

2021 yılında Türkiye'nin baharat ihracatı yüzde 5 artışla 212 milyon dolar, Ege’nin ise yüzde 3 artışla 132 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Tarakçıoğlu, "2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise ülkemizin baharat ihracatı 132 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesinden aynı dönemde 82 milyon dolarlık baharat ihracatı yapıldı. Türkiye ortalaması kilogram başına birim fiyat 1,38 dolar iken Ege Bölgesi’nin kilogram başına birim fiyat ortalaması 3,15 dolar. Neredeyse arada 2 buçuk katı fark var. Ürünümüzün değerinde ihraç edilmesi, ederini bulması bizim için önemli. ESA 2022 yılı Olağan Genel Kurul’unda başarılı bir sınav vermek için aylardır çalışıyoruz. Bu süreçte yoğun emek veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ömre Sıkılı, Şükrü Altuntaş, Müge Birer, Etem Uyar’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, günümüzde yıllık 200-250 milyon dolar aralığında olan baharat ihracatını 1 milyar dolar seviyesine taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Şu ana kadar 40’a yakın ülkeden 200’ün üstünde kayıt aldıklarını belirten Tarakçıoğlu, "Genel Kurul öncesinde 3 Ekim ve 4 Ekim’de ESA Genel Sekreteri Dr. Martin Einig, Türk firmalarımıza ve üretim tesislerine ziyaretlerde bulunacak. Dr. Martin Einig, 3 Ekim’de Birlik binamızda bir toplantı gerçekleştirip üyelerimizle görüşmelerde bulunacak. Dünyanın dört bir yanından baharat firmalarının üst düzey yöneticilerinin buluşacağı organizasyon ile Türkiye’nin en iyi şekilde tanıtımını ve kurulacak iş ilişkilerinin ihracatımıza katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.