Dünya baharat sektörü kalıntıya karşı güçbirliğinde

Kalıntısız üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği için Avrupa’nın dört yanından baharat üreticileri ve ihracatçılar buluştu. Dünyada 20 milyar dolarlık baharat sektörüne yön veren en önemli üç kuruluştan biri olan Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) Teknik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Kekik ve defnede ihracatta dünya birincisi olan Türkiye’yi ESA Toplantısında başarıyla temsil eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Avrupa Birliği’ndeki (AB) sektörle ilgili son gelişmelerden haberdar olmak ve Türkiye menşeli ürünler hakkında görüş bildirdiklerini söyledi.

Özellikle Ege Bölgesi Türkiye’nin baharat ihracatının merkez üssü olduğuna dikkati çeken Tarakçıoğlu, "Türkiye’nin baharat ihracatının yüzde 60’ından fazlasını Egeli ihracatçılar gerçekleştiriyor. Türkiye geneli baharat ihracatımız Ocak-Eylül döneminde 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avrupa, Türkiye’nin baharat ihracatından yüzde 30 pay alıyor. ESA’da Avrupa’dan ABD’ye Hindistan’a, Güney Afrika’dan İngiltere’ye çok geniş bir üye profili mevcut. Sektörümüzde kalıntı sorununun yaşanmaması, üreticinin emeğinin karşılığını alması, ürünlerin geri dönmemesi için yoğun mesai harcıyoruz. Üreticilerle sık sık toplantılar yapıyoruz, üniversitelerle işbirliği halindeyiz" dedi.

Bu konuda ulusal birliklere görev düştüğünü ifade eden Tarakçıoğlu, "Herhangi bir yüksek kalıntı tespitinde ESA’ya haber verilmesi gerekiyor. Özellikle Çin’den gelen ürünlerde bazı kalıntılara rastlandığı ve önlem alınmaması konusunda karar alındı. Bazı ülkelerden gelen ürünlerde sıklıkla çıkan kalıntılara yönelik izin verilmemesine rağmen sorunun halen tam olarak çözülemediği ve dikkatli olunması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Risk teşkil eden kalıntıları da istişare ettik. Tağşiş ve kurutma faktörü konularını görüştük. Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm dünyaya ihracatın devamlılığı için PA sorununun çözümünün hayati önem taşıyor" diye konuştu.