Dünya Arıcılık Kongresi’nde Bursa’nın gururu oldu

Bu yıl ilk Türkiye’de 47’ncisi düzenlenen 130 ülkeden sektörün en önemli temsilcilerini katıldığı, Dünya arıcılığının en önemli buluşması 47’nci Dünya Arıcılık Kongresi’nde; Bursa’nın gururu Apiray Arıcılık en başarılı firma standı kategorisinde 250 firma arasından birinci oldu.BURSA (İGFA)- Dünya arıcılığının en önemli buluşması dünyanın en köklü organizasyonlarından, Uluslararası Dünya Arıcılık Kongresi 47’inci kez düzenlendi.

İki yılda bir gerçekleşen kongrede 130 ülkeden sektörün önde gelen firmaları katıldı. Dünya arıcılarının harman olduğu yer olarak adlandırılan kongrede; bilimsel çalışmalar, sektördeki son gelişmeler, arıcılığın insanlık için önemi başta olmak üzere birçok konu görüşüldü. Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden bal üreticileri ve arıcılık ekipmanları alanında faaliyet gösteren firmalar ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Merkezi Bursa’da yer alan, bal üretimi ve arıcılık malzemeleri sektörünün güçlü temsilcisi Apiray’ın Genel Müdürü Hande Civan, Apiray hakkında bilgiler paylaştı.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından birinden ödülle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Civan, "Gerçekten çok büyük bir buluşma 130 ülkeden katılım olduğunu biliyoruz. İnsanlığın geleceği için arıcılık inanılmaz büyük bir öneme sahip. Apiray’ın doğal ve eşsiz ürünlerini, arıcılık ekipmanlarımızı buradan dünyaya tanıttık. Türkiye’nin birçok noktasında bal üretim noktalarımız yer alıyor. Ham bal çeşitlerimizin yanı sıra, yaş polen, kuru polen, arı sütü, propolis ve balmumlarımız ‘Apiray’ markamızla talep görüyor. Tüm ürünlerimiz katkısız üretiliyor. Arı sütü ve polen tamamen kendi üretimimiz. Arıcılık ekipmanları ile ilgili sektörün öncü firmaları arasında yer alıyoruz. Arıcılık sektörüne dair tüm ekipman ve ürünler Apiray’dan Türkiye’nin birçok noktasındaki üreticilerle buluşuyor. 250’e yakın firma standı arasından En başarılı firma standı kategorisinde ödülün sahibi olmak bizleri ayrıca onure etti. Türkiye’den bu ödülü alan tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.