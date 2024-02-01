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DSÖ'nün kriterlerini karşılayan ilk küresel tedarikçi oldu

EKONOMİ 01.02.2024, 16:38
DSÖ'nün kriterlerini karşılayan ilk küresel tedarikçi oldu

Cargill, Dünya Sağlık Örgütü'nün trans yağ kriterlerini karşılayan ilk küresel yemeklik yağ tedarikçisi olduİSTANBUL (İGFA) -  Türkiye’de uzun yıllardır trans yağ standartlarına uygun üretim yapan Cargill, bu yaklaşımını dünyaya taşıdı.

Şirket, 2021 taahhüdünü yerine getirerek; 2024 yılı itibarıyla yasal zorunluluğun olmadığı ülkeler de dahil olmak üzere iTFA’yı tüm yenilebilir yağ portföyünden çıkardı.

Cargill’in yenilebilir katı ve sıvı yağlar portföyünün tamamı, 1 Ocak 2024 itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) katı ve sıvı yağlarda endüstriyel olarak üretilen trans yağ asitleri (iTFA) için önerilen maksimum tolerans seviyesine uygun hale geldi. Cargill, DSÖ'nün önerdiği standart olan 100 gram katı/sıvı yağda maksimum iki gram endüstriyel trans yağ asidi (iTFA) oranını şu anda yasal zorunluluğun olmadığı ülkeler de dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm yenilebilir yağ portföyünde uygulayan ilk küresel tedarikçi olarak bu dönüm noktasına ulaştı.

Cargill, Aralık 2021'de iTFA'ları katı ve sıvı yağ portföyünden çıkarma taahhüdünü duyururken, bu başarı onlarca yıllık çalışmanın yansımasıydı. Şirketin iTFA yolculuğu, erken inovasyon, sermaye giderleri ve kaynaklarına milyonlarca dolarlık yatırım ve binlerce Ar-Ge saati dahil olmak üzere çeyrek yüzyıldan fazla bir süreyi kapsıyor. Süreç boyunca Cargill, 400'den fazla müşterinin daha mutlu, daha sağlıklı yaşamlara katkıda bulunan besleyici ve lezzetli ürünler yaratmasına yardımcı oldu ve iTFA içeren 680 tondan fazla ürünü küresel gıda tedarikinden çıkardı.

PepsiCo'nun Baş Bilim Sorumlusu René Lammers, "Cargill'in tüm yağlarında endüstriyel olarak üretilen trans yağları azaltma taahhüdünün devam ettiğini ve son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilen standartlarına uyma hedeflerine ulaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi ve ekledi: "Bu hamle, PepsiCo'nun aynı standardı karşılamak için gıdalarımızdaki iTFA'ları başarılı bir şekilde azaltmasıyla uyumludur ve endüstri ortaklarımızı, yiyecek ve içecek portföyümüzü gezegen ve insanlar için daha iyi olacak şekilde geliştirmek adına bu önemli girişimde bize katılmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Öte yandan DSÖ, en son ilerleme raporunda da, iTFA'ların kullanımını sınırlayan politikaların yalnızca dünya ülkelerinin 60 'ında uygulandığını ve küresel nüfusun yaklaşık yüzde 43' ünü kapsadığını belirtti. Bu, dünyadaki tüketicilerin çoğunu sürekli iTFA tüketimi için risk altında bırakıyor. Rapor, büyük sıvı ve katı yağ tedarikçilerini "Cargill'in endüstriyel olarak üretilen TFA'yı küresel olarak gıda üreticilerine satılan ürünlerden çıkarmak için gösterdiği öncü çabalarını takip etmeye" çağırdı.

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