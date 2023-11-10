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DOSABSİAD yönetimi ekonomiye odaklandı

EKONOMİ 10.11.2023, 17:21
DOSABSİAD yönetimi ekonomiye odaklandı

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Toplantısına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Yavuz, emtia fiyatlarının ve küresel resesyon endişesinin, Türkiye ekonomisini etkilemeye devam edeceğini söyledi.

BURSA (İGFA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısına konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Yavuz, ekonomik gelişmeler ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

DOSAB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yıllık dönemi ile ilgili öngörülerde bulunan Prof. Dr. Arif Yavuz, önümüzdeki dönemde küresel piyasalardaki gelişmeler ve emtia fiyatlarının önemli rol alacağının altını çizdi.

Prof. Dr. Arif Yavuz, Mart 2020’den beri artan emtia fiyatları, Mart-Nisan 2022’de zirve yapmış ve sonrasında düşüş trendine döndüğünü belirterek, "2023’ün ikinci yarısında petrol fiyatları çok yükseldiği ve 2024’te gelişmiş ülkelerde ılımlı ekonomik yavaşlama beklendiği için sanayi metallerinin belirli bir bantta yatay hareket edeceğini öngörüyoruz. Bu süreçte Batı ülkeleri ile ilişkiler ve mevcut ekonomi politikalarının çıktılarını ihracatçılarımızın dikkatle takip etmesi gerekiyor. 2023 Temmuz ayından sonra iç piyasada tüketimin azalacağını ve talebin düşeceğini tahmin ediyoruz. Firmalarımızın daha fazla aktif olmaları ve aynı zamanda yeni ürünler geliştirmeye odaklanması gerekiyor. Bu süreçte yeni pazarlar için de yol haritası oluşturmaları, orta ve uzun vadede önemli avantajlar sağlayacaktır" diye konuştu.

ÇEVİKEL’DEN ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE MARKALAŞMA’ VURGUSU

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ise, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve emtia fiyatlarındaki belirsizliklerin birçok işletmeyi etkilediğini dile getirdi. İhracat yapan işletmelerin değişimleri yakından takip etmesi ve gelir-gider dengesini doğru şekilde ayarlaması gerektiğinin altını çizen Çevikel, “İhracatçılar için en önemli konulardan biri, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar. Özellikle enerji, metal, tekstil ve tarım ürünleri gibi ana sektörlerdeki fiyat değişimleri, ihracatçı şirketlerin karlılığını ciddi şekilde etkiliyor. Bu nedenle, işletmelerin bu dalgalanmaları dikkatlice analiz etmeleri ve gelecekteki olası değişimlere karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor. Emtia fiyatlarının ve küresel piyasa dalgalanmalarının etkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek, aynı zamanda işletmelerin sürdürülebilir bir büyüme sağlamalarına ve markalaşmalarına yardımcı olabilir. DOSABSİAD olarak, değerli analizleri ile bize yol gösteren Prof. Dr. Arif Yavuz’a bu anlamda çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

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