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DOSABSİAD üyelerine 'sınırda karbon' bilgilendirmesi

EKONOMİ 11.11.2022, 09:26
DOSABSİAD üyelerine 'sınırda karbon' bilgilendirmesi

Enerji maliyetlerinin iş dünyasının rekabetçiliğini azalttığını belirten Bursa'da faaliyet gösteren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneğ (DOSABSİAD)'nin Başkanı Nilüfer Çevikel, “Devlet desteklerinden faydalanabilmek adına ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi’ için gerekli belgelendirmeler yapılmalı” dedi.BURSA (İGFA) - DOSABSİAD, Paris İklim Anlaşması gereği iklim değişikliğine karşı küresel çaplı mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor.

Yönetim Kurulu toplantısında ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi’ ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Nilüfer Çevikel başkanlığındaki toplantıda, Interfed Yönetim ve Finansal Danışmanlık firma yetkilileri Rupen Melik Mıhçıyan ve Doç. Dr. Banu Sezginer, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ‘Sınırda Karbon Düzenlenmesi’nin 2023 yılında devreye alınacağını hatırlattı. Düzenlemeden en çok etkilenecek sektörlerin başında tekstilin geldiğini vurgulayan Başkan Çevikel, “AB, en önemli ticaret ortağımız. İhracatımızın yaklaşık yarısını bu pazara gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle AB’de yaşanan gelişmeleri çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Her ne kadar AB’deki ithalatçı ödeyecek olsa da bizim ürünlere yönelik oluşan ek maliyet, pazar kaybına neden olabilir. İhracatın bir kuruşunun bile ciddi anlamda önemli olduğu bir dönemde, pazar kaybına tahammül edemeyeceğimiz aşikâr. Bu bağlamda bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın iklim değişikliği politikalarına uyum sağlanmasına rehberlik ediyoruz”  diye konuştu.

‘DEVLET DESTEKLERİ İÇİN BELGELENDİRME ŞART’

Yenilenebilir enerji yatırımlarından faydalanmak isteyen firmaların da gerekli belgelendirmeleri yapma zorunluluğu olduğunun altını çizen Başkan Çevikel, maliyetlerin her geçen gün arttığı bir dönemde hızla harekete geçmenin büyük avantaj olduğunu söyledi.

“Eylül 2020’den Eylül 2022’ye kadar doğal gaz birim fiyatındaki artış tam yüzde bin 218, yani 12 kat olarak gerçekleşti" diyen Çevikel, "Bu enerji maliyetleri ile üretip, dünya ile ihracat anlamında rekabet etmemiz çok zor. Avrupa’da devlet destekleri çok geniş şekilde uygulanıyor, o nedenle Avrupa’ya karşı rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Sanayici olarak devlet desteklerinden faydalanabilmemiz için 2023’ten itibaren zorunlu hale gelecek ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin gereklerini yerine getirmemiz şart. Bu doğrultuda bilgilendirmelerimiz sürecek” diye konuştu.

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