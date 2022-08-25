DOSABSİAD'ın Bursa ekonomisine katkısı artacak

Bursa'da DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş birliğini yoğunlaştırarak kent ve ülke ekonomisine katkıların artırılacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu üyelerine nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette DOSABSİAD’ın kent ve ülke ekonomisi açısından stratejik konumda olduğu vurgulandı.

DOSABSİAD'ın ekonomiye büyük katkılar sağladığını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş dünyası kuruluşu olan DOSABSİAD'ın 35 yıldır kent ve ülke ekonomisine çok önemli kazanımlar sağladığını belirterek, ilk kadın başkanı olarak tarihe geçtiği TÜGİAD ve DOSABSİAD’da başarılı çalışmaları hayata geçiren Nilüfer Çevikel başkanlığındaki Yönetimi tebrik etti.

"Büyükşehir Belediyesi olarak kentimiz, ülkemiz için taşın altına elini koyan sanayicimizin, iş insanımızın yanındayız" diyen Başkan Aktaş, bu süreçte meslek liselerinin daha fazla tercih edilmesi ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacının bu kanal üzerinden karşılanması gerektiğini de düşündüğünü söyledi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ise sadece üretim ve istihdam boyutu ile değil, dijital ve yeşil dönüşüm konularında da öncü konumda olduklarının altını çizdi.

Dijital Dönüşüm Okulu'nun bu alandaki önemli hamlelerden biri olduğunu ifade eden Çevikel, "Bu süreçte iş dünyası ile istişare edilmeden yasal düzenlemelerin hayata geçirilmemesini talep ediyoruz. Hammaddeyi dövizle alıp dövizle satış yapan ihracatçımızın parite kaynaklı yaşadığı ciddi kayıpların telafi edilmesi gerekiyor. Keza finansmana erişim noktasında yaşananlar başta olmak üzere ülke şartları ve küresel pazardaki sıkıntılara rağmen ekonomiye katkımızı artırarak sürdürüyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda Aktaş, Çevikel’e Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması vesilesiyle tarihi bir tablo hediye etti.