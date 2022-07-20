DOSABSİAD ile BUTGEM'de 'dijital dönüşüm' zamanı

DOSABSİAD ve BUTGEM iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Okulu’nda ilk ders gerçekleştirildi. 1 milyon istihdam açığı olan alana yönelik Türkiye’de bir ilke imza atılan proje kapsamındaki eğitimlerle iş dünyasının dijital dönüşüm süreci hızlanacak.BURSA (İGFA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) iş birliğinde iş dünyasına yönelik başlatılan Dijital Dönüşüm Okulu’ndaki ilk derse yoğun ilgi gösterildi.

1 milyon istihdam açığı olan dijital dönüşüm uzmanlığı alanında nitelikli personel yetiştirmek hedefiyle DOSABSİAD ve BUTGEM iş birliğinde Dijital Dönüşüm Okulu’ndaki ilk ders, çevrimiçi ortamda gerçekleşti.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan’ın eğitim verdiği ilk derse katılan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, küresel pazarlardaki zorlu rekabet ortamında iş dünyamızın gücünü artırmasının yolu, dijitalleşmeden geçiyor. Bugün dijital teknolojinin yaygın uygulamalarının kullanmaya her zamankinden daha çok mecbur olduklarını belirterek, "Ticarette ve sanayide oluşan yeni dijital ekosisteme bir an önce entegre olarak teknolojik gelişimden azami ölçüde yararlanmalıyız. Yaklaşık 5 milyar dolar ihracatı olan bir bölgede faaliyet gösteren iş insanları olarak böyle bir girişimde bulunmamız kaçınılmazdı. 60’ın üstünde Ar-Ge ve inovasyon merkezi bulunan bölgemiz, bu ekosistemin ana noktalarından biri konumunda ve dijital dönüşümde öncü olmak zorunda. Çok önemli bir açığı kapatacak olan Dijital Pazarlama Okulu’nun hayata geçmesinde BUTGEM ile yaptığımız iş birliği için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

EĞİTİMLER 12 GÜN SÜRECEK

BUTGEM Genel Müdürü Hakan Neşeli de merkezin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli personelin istihdam edilmesine katkı sağlamak için eğitimlere hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Eğitimlerin 12 gün boyunca toplamda 36 saat sürecek dijital pazarlama odaklı eğitimlerle, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli istihdamın sağlanması ve sektörel ekosistemin geliştirilmesi hedefleniyor.

Dijital pazarlama alanında uzman isimlerin eğitin vereceği Dijital Dönüşüm Okulu'nda son ders, 5 Ağustos'ta yapılacak. ‘Dijital medya ve pazarlama’ ana başlığı altında verilecek eğitim sonunda kursiyerlerin yetkinlikleri, sertifika ile belgelendirilecek.