DOSABSİAD: Finansmana erişimde kolaylık bekliyoruz

İş dünyasının, yüksek enflasyona rağmen ihracatta çıtayı sürekli yükselttiğini vurgulayan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, krizlerin fırsatlara çevrilmesi için finansmanın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Yıllık yüzde 140’a yaklaşan üretici enflasyonu ve yılın ilk yarısında 126 milyar dolar ihracat yapılarak rekor kırılmasını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, finansmana erişim yolundaki engellerin etkisiz hale getirilmesi çağrısı yaptı.



126 milyar dolar ile yılın İlk yarısında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarının elde edildiğini vurgulayan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, küresel tedarik zincirindeki bozulmalar ve arz kaynaklı süregelen sorunlara rağmen ihracatın her geçen ay başarı çıtasını yükseltmesi sürdürülebilir büyüme adına umutları diri tuttuğunu kaydetti. "Krizleri fırsata çevirmesini bilen iş dünyamızın kat ettiği mesafe, ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme adına çok kıymetlidir" diyen Çevikel, "Sanayicimiz marka, patent ve nitelikli iş gücü yatırımlarına ağırlık vermeye devam ederse dış ticaret açığının hızla azaldığı bir tabloyla karşılaşmamız da mümkün olabilecektir” dedi.

‘FİNANSMANA ERİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKLMALI’

Yeni pazarlara odaklanan ihracatçının önündeki en büyük engelin, finansmana erişimde yaşanan sorunlar ve yüksek üretim maliyetleri olduğunun da altını çizen Çevikel, son yapılan asgari ücret artışı, çalışanları hayat pahalılığına karşı koruma amaçlı yapılmış olsa da işverenin maliyetini arttırdığını belirterek, "Tüm girdi maliyetleri ile ilgili ekonomi yönetiminin uygulayacağı programların başarılı olmasını temenni ediyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun TL cinsi kredi kullanımı konusunda aldığı son kararda olduğu gibi finansmanın önüne çıkabilecek engellerin hızımızı yavaşlatması kaçınılmaz olacaktır. Sanayici olarak tek beklentimiz üretim, yatırım ve istihdamı artırmak adına maliyetlerin en kısa zamanda düşürülmesidir” diye konuştu.