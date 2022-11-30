DOSABSİAD: Bursa için güç birliğimiz sürecek

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersan Özsoy, DOSABSİAD tarafından ağırlandı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yeni dönemde de örnek iş birliği çalışmaları ile ekonomiye katkılarının artarak süreceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersan Özsoy; Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) ev sahipliğini yaptığı toplantıda DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kurumlar arasındaki güçlü iş birliğini yeni dönemde sürdüreceklerini kaydederek “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamına güç katan çok sayıda merkezi bugün DOSAB’da yer alıyor. En önemli projelerimizi burada hayata geçirdik ve bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Odamızın iştirakleri olan BUTEKOM, BUTGEM, MESYEB, Mutfak Akademi, Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi ile firmalarımızın ara eleman ve nitelikli personel ihtiyacını karşılarken kalite ve verimliliği artırmayı da hedefledik" dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hem sanayicilerin ihtiyacına yönelik, hem de çalışanların niteliklerini artıracak birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de “DOSABSİAD-BUTGEM iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Okulu ile 1 milyon istihdam açığı olan alana yönelik Türkiye’de bir ilke imza attık. Böylece hem sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştiriyor, hem de istihdama katkı sağlıyoruz. Diğer yandan DOSABSİAD öncülüğünde DOSAB’da kurulan Özel İstihdam Bürosu ile de firmalar ile aradıkları nitelikli personeli buluşturarak istihdama katkıda bulunuyoruz. Tüm bunlara ek olarak; Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Otomotiv ve Yan Sanayi, Ev Tekstili ile Giysilik Kumaş UR-GE projelerimizle firmalarımız, katıldıkları B2B etkinliklerle ihracata katkı sağlamaya devam ediyor” diye konuştu.