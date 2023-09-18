Dönüşüm hesaplarında tarih koşulu değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Gerçek kişiler, bankalarda mevcut olan altın ve döviz cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

ANKARA (İGFA) – Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, gerçek kişilerin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı teknik değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek. TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine gerçekleştirilecek.