Dominik Cumhuriyeti'nden Bursalı firmalara yatırım daveti

Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Dominik Cumhuriyeti’nin serbest ticaret anlaşmaları ile Amerika ve Avrupa’da 900 milyonluk bir pazara erişim imkanı olduğunu belirterek, Bursalı firmalar, pazarlara açılmak için ülkelerine davet etti.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının yeni pazarlara açılması ve küresel işbirlikleri kurması için çalışmalarını sürdüren BTSO, Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Heyeti, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Batmaz ve Haşim Kılıç karşıladı. Ziyarette Bursa ve Dominik Cumhuriyeti arasındaki ticaret, yatırım ve turizm ilişkileri değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Bursa ekonomisi ve BTSO’nun çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Bursa’nın 17 organize sanayi bölgesi ile Türkiye’nin üretim merkezi olduğunu ifade eden Batmaz, tekstil, otomotiv ve makine gibi sektörlerin yanı sıra savunma, uzay-havacılık, teknik tekstil ve kompozit gibi ileri teknoloji alanlarda da Bursa iş dünyasının söz sahibi olduğunu ifade etti.

Bursa’nın 16 milyar dolarlık yıllık ihracat rakamıyla tek başına 117 ülkeden daha fazla ihracat yaptığını belirten Hakan Batmaz, kentin ihracat birim değerinin ise 4 dolara ulaştığını vurguladı.

Bursalı firmaların küresel ticarette yüzünü tek bir yöne çevirmediğine dikkati çeken Hakan Batmaz, ihracatçıların Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar farklı bölgelerde ticari ilişkilerini geliştirdiğini kaydetti.

Bursa’nın 200’e yakın ülke ve bölgeye ihracat yaptığını dile getiren Batmaz, ihracat hedefleri doğrultusunda Dominik Cumhuriyeti ve Latin Amerika pazarında da etkinliğimizi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükelçi Elvis Antonio Alam Lora, Dominik’in Latin Amerika pazarına açılmak isteyen firmalara önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Dominik'in siyasal ve ekonomik açıdan bölgesindeki en istikrarlı ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Büyükelçi Lora, "Son 5 yıllık dönemde ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 6,2’ye ulaşan ülkemiz, Latin Amerika’nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Ülkemiz coğrafi açıdan da oldukça stratejik bir konumda yer alıyor. Bu konumumuz, Kuzey ve Güney Amerika’ya ulaşmak isteyen firmalar için Dominik’i önemli bir ulaşım ve lojistik üssü haline getiriyor. Dominik ayrıca serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yaklaşık 900 milyonluk bir pazara erişim imkanı sağlıyor" diye konuştu.