'Domatesin Önderleri' Dijital Tarla Günü'nde buluştu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 6. Dijital Tarla Günü'nde 'akıllı tarım' uygulamaları tanıtıldı.BURSA (İGFA)- Tat Gıda, çiftçi ile iletişimin artırılması, çiftçinin gelişiminin desteklenmesi ve tarımda dijitalleşmenin artırılması amacıyla hayata geçirdiği “Domatesin Önderleri Programı” kapsamındaki “Dijital Tarla Günü”nün 6.’sını Bursa Mustafakemalpaşa’da düzenledi.

Dijital Tarla Günü etkinliğine; Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Mustafakemalpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dursun Demirci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, YeniÇiftçi Platformu Kurucusu ve TAT AGRO HUB Danışma Kurulu Üyesi Emrah İnce, TAT AGRO HUB Danışma Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Teknolojileri Şube Müdürü Dr. K. Gökhan Kurtar ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), TTGV, BURSA ULUDAĞ TTO‘dan yetkililer katıldı.

Dijital tarımı yaygınlaştırarak tarımdaki dönüşüme öncülük etmeyi ve yeni tarım teknolojilerinin uygulamalı bir şekilde gıda üretim süreçleriyle yan yana tecrübe edilmesini sağlamayı amaçlayan Tat Gıda, yeni hayata geçirdiği ileri teknoloji merkezi Agro Hub’ı da tanıttı.

Dijital Tarla Günü'nde üreticilerle ve çözüm ortaklarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, çiftçilerin değişen koşullara hızlı uyum sağlaması ve kolaylıkla, yüksek verimle ve kazançlı şekilde üretim yapabilmelerini için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üretimin kalitesini ve değerini koruyabilmek için kesintisiz şekilde teknolojiye yatırım yapıyor, yeni çözümler geliştiriyoruz. Yeni teknolojileri önce biz uyguluyoruz, sonrasında çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Dikimden hasada kadar tüm aşamalarda çiftçilerimizle kol kola çalışıyoruz. Hedefimiz, çiftçilerimizi çağın ihtiyaç ve gerekliliklerine hazırlamak, birlikte büyümek ve nihayetinde ülkemizde tarımın sürdürülebilirliğine yatırım yapmak. Bu değerli mirası gelecek nesillere bırakabilmek hepimizin görevi” diye konuştu.

TARIM VE GIDA İLERİ TEKNOLOJİ MERKEZİ AGRO HUB KURULDU

Öte yandan Dijital Tarla Günü’nde, Tarım ve Gıda İleri Teknoloji Merkezi Agro Hub’ın lansmanı da yapıldı.

Albaş, “Agro Hub ile çiftçilerimizin kadim bilgilerini yeni teknolojilerle harmanlayarak verimliliği artırmak, gençlerimizi tarımla tanıştırmak istiyoruz. Aynı zamanda tarımın daha fazla gelişmesi, verimli olması için yeni fikirleri olan, yeni teknolojiler geliştiren start up’lar ve girişimcilerle çalışmak, üretici kadınları daha fazla desteklemek ve tarımda suyun doğru kullanımını sağlamak ve toprağın verimini, bereketini arttırmak yegane amacımız olacak” dedi.

