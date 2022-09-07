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Domates ihracatı izne bağlandı
EKONOMİ 07.09.2022, 09:26
Ticaret Bakanlığı, bugün Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile domates ihracatını izne bağladı.ANKARA (İGFA) - Avrupa’da enerji maliyetindeki artış nedeniyle domates üretimi sekteye uğramış, bu yıl Türkiye’nin domates ihracatı artmıştı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesindeki 60'ıncı sıraya "Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça)” satırı eklendi.
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