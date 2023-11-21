Dolar yükselecek mi? Türk lirası değerlenecek mi?

İsrail-Filistin savaşına ilişkin yaşanan gelişmelerle birlikte döviz bürolarında fiyat artışı yaşandı. Bakalım dolar ve euro bu haftaya nasıl başladı?ESMANUR GÜLBAHAR/MUSA YEŞİLDAĞ/H.AHMET GÜNAY/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Herkes Duysun ekibi, döviz bürosunu ziyaret etti. Herkes Duysun mikrofonuna konuşan döviz bürosu sahibi, “Euro, dolara göre atağa geçti. Bu hafta yükselişle başladı.” dedi.

Yaşanan savaşla birlikte euro ve doların yükselişe geçtiğine değinen Bursa Kapalıçarşı döviz bürosu sahibi, “Fiyatlar cuma gününe kıyasla biraz yukarıda başladı. Hafta sonu Filistin ve İsrail’de yaşanan gelişmelerden dolayı fiyatlar etkilendi. Euro, dolara göre atağa geçti. Dünyada faiz kararları ve söylemlerden ötürü parite yukarı seyrediyor. Dolar 29 TL’ye dayandı. Euro ise 31,500 seviyelerinde seyrediyor. Dolar geçen hafta 28.300 civarındayken, euro ise 30.900’lerde.. İkisi de bugün itibariyle yükselişle başladı.” şeklinde konuştu.

“TÜRK LİRASI DEĞERLENECEK”

‘Yatırımcılara vereceğiniz bir tavsiye var mı?’ sorusuna cevap veren döviz bürosu sahibi şu ifadeleri kullandı:

“Döviz almaları yönünde bir tavsiye veremeyiz ama Türk lirasının faizlerden ötürü değerleneceğini düşünüyoruz.”