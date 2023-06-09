Dolar ve euro uçuyor

Döviz kurlarının ateşi düşmüyor. Dolar, 23,49 liraya yükselirken, euro 25,42'ye yükseldi. İSTANBUL (İGFA) - Serbest piyasalarda döviz kurlarındaki artış sürüyor. Dolar, Dolar, 23,49 liraya yükselirken, euro 25,42'ye yükseldi.

Altında da yükseliş devam ediyor. Gram altın fiyatı 1480 liraya yükseldi. BİST ve Bitcoin'de ise düşüş hızla devam ediyor. Yatırımcıların döviz ve altına yönelmesinin ardından BİST 1005.5554,00, bitcoin ise 626,319 oldu.