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Dolar nereye koşuyor? Euro yarışta geride kaldı
EKONOMİ 27.08.2022, 08:58
Rusya Ukrayna savaşı, global ekonomik kriz ile birlikte döviz kurlarında dalgalanma enflasyon artışına da neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde euroyu sollayan dolar liderliği bırakmadı.İSTANBUL (İGFA) - Rusya Ukrayna savaşı, global ekonomik kriz ile birlikte döviz kurlarında dalgalanma enflasyon artışına da neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde euroyu sollayan dolar liderliği bırakmadı.
Dolar, serbes piyasada alış 18.15, satış 18.16 olurken, euro ise alış 18.06, satış 18.12 oldu.
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