Dolar 31 TL'yi aştı!

Sabah saatlerinde 30,95 TL seviyesinden işlem gören Dolar/TL paritesinde an itibarıyla 31 TL'yi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Hatırlanacağı gibi piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs 2023 seçimleri sonrasında serbest bırakılmıştı.

Geçen yıl seçimden önce 20'nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23'ü aşmıştı.

Merkez Bankası'nın Haziran ayındaki faiz toplantısına kadar 25,6 TL ile dengeye oturan kur, faiz kararıyla birlikte 27 TL'yi aşmıştı.

Dalgalı da olsa yükselişini sürdüren dolar, bugüne ise 30,929 seviyesinden başlamıştı.

Dolar/TL an itibariyle 31 TL'yi aştı.