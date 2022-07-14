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Dolar 2022’nin en yüksek seviyesinde
EKONOMİ 14.07.2022, 14:59
ABD’de haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından döviz kurlarında dalgalanmalar artmaya devam etti. Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyelerine ulaşarak 17,50’yi gördü.
ANKARA (İGFA) - ABD’de haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından döviz kurlarında dalgalanmalar artmaya devam etti. Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyelerine ulaşarak 17,50’yi gördü.
Amerika’daki enflasyon beklentilerin üzerine çıkmasıyla piyasalar alt üst oldu. Dolar 20 yıl sonra ilk kez euro’nun üstüne çıktı.
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