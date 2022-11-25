Doğrudan satış sektörün yükselen ivmesi

Türkiye’de faaliyet gösteren 10 şirketi temsil eden Doğrudan Satış Derneği, 2022 yılını başarıyla geçirdiğini ve 2023 yılında çift haneli büyüme beklendiğini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de doğrudan satışın gelişmesi için 28 yıldan bu yana çalışmalarını sürdüren Doğrudan Satış Derneği (DSD) sektöre dair içgörülerini ve gelecek yıldan beklentilerini paylaştı.

DSD üyesi olan Amway, Avon, Farmasi, Forever, Herbalife Nutrition, Huncalife, Kyäni, LR Health & Beauty, Oriflame, Tupperware şirketlerinin genel müdürlerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda sektörün nabzı tutuldu.

Sektörde daha fazla kişiye iş fırsatı yaratmak hedefiyle yola çıktıklarını ve çeyrek asırdan bu yana bu konuyu görev edindiklerini belirten Doğrudan Satış Derneği Başkanı Ediz Haksal şöyle konuştu: “Mikro girişimciliğin yükselişi, pandemi döneminde artan esnek çalışma talebi ve ek gelir arayışı doğrudan satış sektörünün istikrarlı bir şekilde büyümesini sağladı. 2022 yılı itibarıyla dünyada 186 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan doğrudan satış sektörü, 128 milyona yükselen girişimci sayısı ile yüzde 1,5 oranında büyüme hızına ulaştı.

TÜRKİYE’DE 2023’TE ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLENİYOR

Türkiye’nin sektörde, AB ülkeleri arasında büyüme oranında pozitif ayrıştığını belirten Ediz Haksal, “Doğrudan satış sektörü AB’de 2021 yılında yüzde 3 büyüme göstermişken Türkiye’de ciro bazlı büyüme bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,4 artarak 2021 yılında 3,5 milyar TL’ye ulaştı. Hedeflerimiz doğrultusunda 2022’de geçen yılın rakamlarını koruyan sektörün, 2023’te çift haneli büyüyeceğini öngörüyoruz. Doğrudan satıştaki toplam harcama artışının ise yüzde 35’i wellness (zindelik), yüzde 25’i kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile yüzde 16’sı ise ev alet ve gereçlerinden geldi” dedi.

Ediz Haksal sektörün önde gelen şirketleri olan üyelerinin yarattığı sinerjiyi ile büyüme trendinin devam edeceğini belirtti.