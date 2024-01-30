Doğru yatırım size kazandırır!
HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, doğru yatırım yapmanın haritasını çizdi ve risk faktörüne değindi.İSTANBUL (İGFA) - Gerek Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum, gerekse yatırım araçlarının son dönemde oluşturduğu riskler üzerine ‘doğru yatırım nasıl yapılır?’ sorusuna cevap veren HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, önemli açıklamalara imza attıBu dönemde bir çok yatırımcının kafasının karışık olduğunu hatırlatan Yörükoğlu, “İnsanımızın en çok karıştırdığı terimlerden biridir; yatırım... Doğru yatırımı yapabilmek için ilk olarak risk algımızı ve beklentimizi iyi belirlemek gerekir. Bu beklentiye hangi vadede ulaşmayı beklediğimiz sorusuna gerçekçi bir cevap vermek gerekir” dedi. Kısa vadede yüksek kar etmenin yüksek riske eşit olduğunu dile getiren Yörükoğlu, “Risk olmaksızın kısa vadede mucizevi sonuçlar beklemek lambadan çıkacak cini beklemeye eşdeğerdir” diyerek, konuyu özetledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|23
|60
|2. Galatasaray
|23
|60
|3. Trabzonspor
|23
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|23
|34
|7. Kasımpasa
|23
|32
|8. A.Demirspor
|23
|31
|9. Başakşehir
|23
|30
|10. Kayserispor
|23
|30
|11. Sivasspor
|23
|29
|12. Ankaragücü
|23
|28
|13. Alanyaspor
|23
|27
|14. Samsunspor
|23
|26
|15. Hatayspor
|23
|25
|16. Karagümrük
|23
|24
|17. Gaziantep FK
|23
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Sakaryaspor
|20
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|20
|29
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|20
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|22
|55
|2. Real Madrid
|21
|54
|3. Atletico Madrid
|21
|44
|4. Barcelona
|21
|44
|5. Athletic Bilbao
|22
|42
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|21
|29
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|21
|26
|13. Rayo Vallecano
|21
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|22
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|22
|11
|20. Almeria
|22
|6