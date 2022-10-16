Doğaltaş sektöründe çifte ödül töreni

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği AMORF 3'üncü Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ödül gecesi Efes Antik Kenti’nde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - AMORF Tasarım Yarışması Ödül Töreni yanında, “Doğal Taş Gala Gecesi Efes’ 22” temasıyla kapsamı genişletilen gecede, 7 kategoride en fazla ihracat yapan 35 firmaya da farklı kategorilerde “İhracat Başarı Ödülleri” verilirken, Ege Maden İhracatçıları Birliği Onur Ödülü de İsmail Alimoğlu’na takdim edildi.

Ödül alan 35 firma 2021 yılında EMİB’in 1 milyar 80 milyon dolarlık ihracatının 242 milyon dolarlık büyük dilimini gerçekleştirdi. İlk 5 firma ise ülkemize 80 milyon dolar kazandırdı.

Üçüncüsü düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması profesyonel kategoride 237, öğrenci kategorisinde 168 ve sınırsız kategorisinde 15 başvuru olmak üzere bu yıl toplamda 420 başvuru alırken 6 adet proje ödülün sahibi oldu. Sınırsız kategorisinde ise ödüle layık tasarım bulunamadı.

Üretim Desteği ve Ürün ve İş Geliştirme Mentörlüğü ödülleri final gecesinde kazananlar açıklandıktan sonra kazananlar ile yapılacak mülakatlar sonrasında sahiplerini bulacak.

Doğal taş sektörü AMORF ile katma değer yaratıyor: Mimar, tasarımcı ve ihracatçılar Efes Antik Kentinde bir araya geldi

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Bu yıl yine, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Efes Antik Kentinde sektörümüze değer katan mimar, tasarımcı ve ihracatçılarımızla buluşmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyanın akın akın ziyaret ettiği, hayran kaldığı Antik Kentlerimiz, Türk doğal taşının her çeşidini, sanatın, mimarinin, tasarımın en üst noktasını simgeleyen gurur kaynaklarımız. AMORF Tasarım Yarışmamız, Türk doğal taşlarımızın yapılarda daha yoğun kullanılması için Doğal taş sektörümüzle mimarlar ve tasarımcılar arasında köprü görevi görmek amacıyla 3 yıl önce başladı. Yarışmamız, doğal taşa gönül vermiş herkese kapısını açmış konumda.” dedi.