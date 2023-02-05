Doğal taş sektörü İngiliz mimarlarını radara aldı

Türkiye’ye 2022 yılında 2,2 milyar dolar döviz kazandıran, ekmeğini taştan çıkaran doğal taş ihracatçıları, İngiliz mimarların prestijli projelerinde Türk doğal taşı kullanmaları için Londra seferine çıkıyor. 770 milyon dolarlık ihracatla doğal taş ihracatının lideri olan EMİB'ni yeni hedefi 1 milyar dolara ulaşmak.İZMİR (İGFA) - 150 farklı çeşit doğal taş ve 650 renk ve desen seçeneği sunan Türk doğal taş sektörü, Türkiye’nin doğal ihracat lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin organize ettiği, “İngiltere Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti”nde 5-10 Şubat 2023 tarihleri İngiltere’de mimarlar ve ithalatçılarla yoğun bir hafta geçirecek.

Türk doğal taşına değer katmak için pazarlama stratejisi yürüttüklerini aktaran Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “İngiltere Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti” kapsamında 6 Şubat 2023 tarihinde mimarlık firmalarıyla bir araya geleceklerini, mimarların prestijli projelerinde Türk doğal taşı kullanmalarını sağlamak için mimarlara Türk doğal taşlarının zengin renk ve desen özellikleri hakkında sunum yapacaklarını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdikleri “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" isimli URGE Projesi kapsamında İngiltere’ye 2018 yılında “İngiltere Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti” yaptıklarını hatırlatan Alimoğlu, “İngiltere’de doğal taşlarımızın prestijli projelerde kullanımında mimarlar karar verici. 2018 yılındaki ticaret heyetimizde Zaha Hadid, Stanton Williams, Squire&Partnerk, Simpson Haugh, Allford Hall Monaghan Morris, Wilkinson Evre, Adjaye Associates gibi İngiltere’nin ünlü mimarlık ofislerinin aralarında yer aldığı 50'den fazla ünlü İngiliz mimarla bir araya gelmiştik. Bu sefer halkaya yeni mimarlık ofislerini dahil edeceğiz“ dedi.

FUARDA, SEKTÖRÜN 360 DERECE TARAFLARINI BULUŞTURACAĞIZ

“İngiltere Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti”nin ikinci gününde ithalatçı firmaları ziyaret edeceklerini dile getiren Alimoğlu, “İngiltere’de 8 Şubat 2023 tarihinde Surface Design Show Fuarı’nı ziyaret edeceğiz. Bu fuarda Türk ihracatçılarımızla, ithalatçılar ve mimarların davetli olduğu bir network kokteyli düzenleyeceğiz. Burada doğal taş sektörünün 360 derece taraflarını buluşturacağız“ dedi.