Doğal taş sektörü Çin Xiamen’e 88 firmayla katılıyor

Dünya doğal taş sektörünün en büyük buluşma noktası Çin’in Xiamen şehrinde düzenlenen 24. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 16-19 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu yapan Ege Maden İhracatçıları Birliği, Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarında 56 firma ile yer alacak. 32 Türk Firması da fuara Bireysel Katılımcı olarak katılım sağlayacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Maden sektörü olarak 2023 yılında 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın üçte birine denk gelen 1,9 milyar dolarlık bölümü doğal taş ihracatı olarak gerçekleşti. Doğal taş sektörümüzün 2023 yılında yüzde 3 artışla 432 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yaptığı ülke Çin oldu. Çin, ABD’yi geçerek tekrar en büyük ihraç pazarımız konumuna geldi. Bu sene Xiamen Uluslararası Taş Fuarına milli katılım organizasyonumuzu 56 firmamızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye doğaltaş ihracatı 2024 yılının ilk iki ayında yüzde 5 yükselişle 274 milyon dolar oldu. Bunun 50 milyon dolarlık kısmı Çin’e gerçekleşti.” dedi.

Çin’in doğal taş ticaretinin 9 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Alimoğlu şöyle devam etti; “Türk doğal taş sektörü olarak Çin’e 1 milyar dolar ihracat yaptığımız yıllar olmuştu. Önümüzdeki süreçte benzer bir ivmeyi yakalamak için çalışıyoruz. Xiamen Çin doğal taş ticaretinin yüzde 60’ını gerçekleştiriyor. Bu yıl Xiamen Fuarı’nda uluslararası katılımda birinci ülke olmayı hedefliyoruz. Birliğimizin tamamlamış olduğu AB Projesinin dijital çıktısı olan VR Gözlüklü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Simülasyonunun tanıtımı da Çince olarak yapılacak. Pekin Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa ve Guanco Ticaret Ateşemiz Şerife Yıldırım Demirel de firmalarımızın stantlarını ziyaret edecek. Ticaret Bakanlığımızın yüzde 70 destek verdiği prestijli fuarlar arasında yer alan Xiamen Fuarı’nda Türk doğal taş ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde göreceğiz.” diye konuştu.

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri de info stand ile fuara katılım sağlayacak.