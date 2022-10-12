Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda finale doğru

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle bu sene 3’üncüsünü düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda finalistler 14 Ekim’de açıklanacak.İZMİR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla, doğal taş sektöründe mimarlar ve tasarımcılar arasında köprü görevi gören AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışmamızı bu yıl 3’üncü kez düzenlendiğine dikkati çekti.

Profesyonel kategoride 237, öğrenci kategorisinde 168 ve sınırsız kategorisinde 15 başvuru olmak üzere 400’ün üzerinde başvuru aldığımız yarışmamızın ödül törenini 14 Ekim’de yine Efes Antik Kenti’nde sektörümüzün gala gecesi olarak geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Alimoğlu, “Öğrenci, Profesyonel ve Sınırsız kategorilerdeki katılımcı portföyünden de anlaşılacağı üzere, yarışmamız klasik bir mimarlık yarışması değil, tasarımla ve üretimle ilgili tüm branşlara açılmış, doğaltaşı hayatın her alanında kullanılmasına yönelik tasarımlara ulaşmanın hedeflendiği bir yarışmadır. Modern, yeni nesil dış mekan ve iç mekan mobilya, aksesuar ve uygulamalarıyla ilgili proje ve tasarımların yer almasının yanı sıra bu sene daha kreatif, fonksiyonel, bir bileşeni tüm alanlarda kullanabilecekleri tasarım projelerinin yer alması için skalamızı genişleterek AMORF Modüler’i de ekledik.” dedi.