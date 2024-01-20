Son Dakika

Doğal taş ithalatında rota Suudi Arabistan

EKONOMİ 20.01.2024, 18:18
Doğal taş ithalatında rota Suudi Arabistan

En büyük ihraç pazarı Çin’deki daralmayı diğer pazarlara ihracatını artırarak kapatmayı hedefleyen Türk doğal taş sektörü, petrol gelirleriyle yıllık 224 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 2023 yılında 3,5 milyar dolar doğal taş ithal eden Suudi Arabistan’a rotayı çevirdi.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi’nden Suudi Arabistan’a doğal taş ihracatı yüzde 71 arttı.

Türkiye – Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu gelişmeleri, karşılıklı ticaretle taçlandırmak isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, 21-25 Ocak 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’a “Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleştirecek.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2023 yılında dünya ekonomilerindeki resesyon, Türkiye’deki yüksek enflasyon, düşük döviz kurları, işçilik maliyetlerindeki artış ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle Türk doğal taş sektörünün yüzde 8’lik kan kaybı yaşadığını, 2022 yılında 2 milyar 96 milyon dolar olan doğal taş ihracatının 1 milyar 936 milyon dolara gerilediğini, bu kaybı durdurmak için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerdeki olumlu seyrin ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını 2023 yılı ihracat rakamlarında gördüklerinin altını çizen EMİB Başkanı Alimoğlu, “Türk doğal sektörümüzün Suudi Arabistan’a ihracatı 2023 yılında yüzde 39’luk artışla 82 milyon dolardan 114 milyon dolara çıktı. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizden Suudi Arabistan’a yapılan doğal taş ihracatında ise daha başarılı bir grafik ortaya koyduk. 2022 yılında 14 milyon dolar olan ihracatımız 2023 yılında yüzde 71’lik artışla 24 milyon dolara yükseldi. Bu ihracatın tamamı işlenmiş ürünlerden oluşuyor. Hedefimiz Suudi Arabistan’a ihracatta orta vadede 500 milyon dolara yükselmek” diye konuştu.

SUUDİ İTHALATÇILARLA B2B GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Sektörel Ticaret Heyeti’nin Suudi Arabistan pazarının 2 önemli ticaret merkezi olan Riyad ve Dammam'da temaslarda bulunacağı bilgisini veren Alimoğlu, "Suudi Arabistan'da ihracatçılarımızla, Suudi ithalatçıları bir araya getiren ikili iş görüşmeleri (B2B) depo ve firma ziyaretleri yapacağız. Suudi Arabistan'da inşaat sektörü büyüyor. Ülkede, konut, ticari ve altyapı projeleri için büyük miktarda mermer kullanılıyor. Suudi Arabistan hükümeti, mermer kullanımını teşvik ediyor. Bu pazarda büyümek için temaslarımızı artırarak önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz" dedi.

Suudi Arabistan’ın petrol zengini bir ülke olduğunu bu sayede yıllık 224 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini aktaran Alimoğlu, "Suudi Arabistan ekonomisi, 2022 yılında yüzde 7,6’ık güçlü bir büyüme kaydetti. Bu büyüme altyapı ve turizm gibi sektörlerdeki yatırımların artmasından kaynaklanıyor. Suudi Arabistan hükümeti, 2030 Vizyonu doğrultusunda turizm, madencilik, sağlık ve teknoloji gibi sektörlere yatırımlar yapıyor. Riyad’ın yeni yüzü olacak akıllı şehirler kuruyorlar. Mukaab isimli küp şeklinde yapı bu akıllı yerleşim yerlerinin vizyonu olacak. 48 milyar dolar yatırımla kurulacak bu akıllı şehirlerde Türk mermerinin daha yoğun kullanılması en büyük hedefimiz"  diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 20 29
9. Kasımpasa 21 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 20 25
12. Alanyaspor 21 25
13. Ankaragücü 20 24
14. Karagümrük 21 21
15. Hatayspor 21 21
16. Samsunspor 20 21
17. Gaziantep FK 20 21
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Ahlatçı Çorum FK 19 33
4. Kocaelispor 18 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 18 32
7. Bandırmaspor 19 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Boluspor 19 26
10. Ümraniye 18 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Manisa FK 18 22
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 18 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Altay 18 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 21 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Las Palmas 21 31
8. Real Betis 20 31
9. Valencia 20 29
10. Getafe 19 26
11. Deportivo Alaves 21 23
12. Rayo Vallecano 20 23
13. Osasuna 19 22
14. Villarreal 21 22
15. Mallorca 21 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6