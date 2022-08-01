Doğal gazda Ağustos tarifesi açıklandı

Doğalgazda ağustos tarifesi, BOTAŞ tarafından yayımlandı. Elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10'luk artış yapılırken konut ve sanayi abonelerinin tarifelerinde değişiklik olmadı.ANKARA (İGFA) - Doğalgazda mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.