Diyarbakır’ın ihracatında yüzde 41’lik artış

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı 2022 Ocak-Temmuz ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - DTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2022 Ocak-Temmuz verilerine göre Diyarbakır’dan dünyanın dört bir yanına toplam 163 milyon 721 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk’ün ifadelerinin yer verildiği açıklamada, “2021 ilk 7 ayında 115 milyon 372 bin dolar olan Diyarbakır’ın ihracat rakamı 2022 yılı ilk 7 ayında yüzde 41’lik bir artış göstererek 163 milyon 721 bin dolar seviyesine çıktı” denildi.

Diyarbakır’ın en fazla ihracatı Irak’a yaptığına vurgu yapan Türk, “Irak’a ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artarak 62 Milyon 431 bin dolar seviyesine çıkmış. Irak’ı 25 Milyon 698 bin dolar ile İran takip ederken, Çin, Tacikistan ve Almanya ilk beşe giren ülkeler olmuş. Bu da gösteriyor ki Irak ile ticaretin geliştirilmesi son derece önemli bir unsurdur. Dolayısıyla başta Habur Gümrük Kapısı olmak üzere Irak ile ticareti geliştirecek bütün fiziki altyapıları daha donanımlı hale getirmeli, özellikle vize işlemlerini kolaylaştırmalıyız” dedi.

Sektör olarak Diyarbakır’ın 2022 yılında en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamülleri alanında gerçekleştirdiğini belirten Türk, Diyarbakır ihracatının artış miktarı ve oranı kadar dikkat çeken bir diğer durumun da Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü’nün üzerinden yapılan ihracat olduğuna vurgu yaptı. Türk, 2022 Ocak-Temmuz 2021 Ocak-Temmuz döneminde 28 milyon 380 bin dolar ihracat yapılırken, 2022 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 113’lük bir artış göstererek 60 milyon 575 bin dolar olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Türk, yüzde 113’lük rekor bir artış ile Diyarbakır ihracatına katkıda bulunan Diyarbakır Gümrük Müdürü Mustafa Karacaoğlu ve ekibine emeklerinden ötürü teşekkür etti.