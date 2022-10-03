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Diyarbakır Ticaret Odası'nda kazanan 'yeşil liste' oldu
EKONOMİ 03.10.2022, 09:49
Diyarbakır'da 8 bin iş insanı ve sanayici Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için sandık başına gitti. İki ayrı listenin olduğu seçimlerde kazanan taraf, yeşil listenin sahibi Mehmet Kaya oldu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimleri 5 Nisan İlkokulu’nda gerçekleştirildi.
Seçimlerde mavi ve yeşil liste yarıştı.
Yaklaşık 8 bin iş insanı ve sanayici DTSO seçimleri için oy kullandı.
Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayımda, seçimleri Mehmet Kaya öncülüğündeki yeşil liste kazandığı açıklandı.
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