DİSK: 'Asgari' 13 bin 200 olmalı!

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili beklentilerini açıklayan DİSK, söz konusu ücretin en az net 13 bin 200 TL olması gerektiğini öne sürdü.ANKARA (İGFA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Merkezi'ndeki düzenlediği basın toplantısı ile 'asgari ücret' taleplerini açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin "en az net 13 bin 200 TL olması gerektiğini" söyledi.

Çerkezoğlu'nun açıkladığı DİSK'in asgari ücret beklentileri şöyle:

• "Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli.

• "Asgari ücret belirlenirken dar gelirlilerin gıda enflasyonu ve kişi başına milli gelir esas alınmalı ve asgari ücretin büyümeden payını alması sağlanmalı.

• "Bir evde iki çalışan olduğu varsayımından hareketle o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.

• "Asgari ücrete sağlanan veri muafiyetinin yanında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10’a düşürülmelidir.

• "En düşük emekli ücreti asgari ücret düzeyine yükseltilmeli."

https://twitter.com/diskinsesi/status/1599705077702225920