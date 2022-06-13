DİSK-AR: Enflasyon asgari ücreti kemirdi!

DİSK-AR Asgari Ücret Raporu'nu yayımladı. Çözüm önerilerinin de sunulduğu raporda enflasyonun asgari ücreti kemirdiği ve 5 aylık kaybın 5 Bin lira olduğu vurgulandı.ANKARA (İGFA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konferasyonu Araştırma Birimi (DİSK-AR) tarafından yayımlanan ve asgari ücretliler için gıda enflasyonunu hesaplayan yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre Türkiye'de Mayıs 2022’de dar gelirliler ve düşük gelir grupları için (asgari ücretliler) gıda enflasyonu ortalama gıda enflasyonunun çok üzerinde olduğu, düşük gelir gruplarında (asgari ücret civarı) ve emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 117-135 arasında olduğu tespit edildi.

2021 Aralık ayında yüzde 50,5’lik artışla 4.253 TL olarak belirlenen net asgari ücret 2022 yılında enflasyon karşısında hızla eridiğine vurgu yapıldı.

Rapordaki ana bulgular; 2022 yılının ilk 5 ayında asgari ücretlinin alım gücü kaybı 5 bin TL’yi aştığı, asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmazsa 2022 yılında toplam kayıp 20 bin lirayı aşacağı ve asgari ücretin milli gelire oranının azaldığı konularına dikkati çekildi.

Çözüm önerilerine göre asgari ücret yüksek enflasyon döneminde yılda 4 kez belirlenmesinin yerinde olacağı ve enflasyon yüzde 10’un altına düşene kadar asgari ücret 3 ayda bir belirlenmesi gerektiğina vurgu yapıldı. Asgari ücret 2022 içinde Temmuz ve Ekim aylarında yeniden belirlenmesi gerektiği belirtilirken, "Asgari ücret tespitinde resmi enflasyon değil kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) artışı (büyüme) ve yoksulluk sınırı esas alınmalıdır. Hedef enflasyona dayalı asgari ücret artışları yetersizdir. Çalışanların büyümeden/veremlilikten pay almasını sağlayacak bir hesaplama yöntemi gereklidir. Asgari ücret tespitinde işçinin sadece kendisi değil ailesi de hesaba katılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

DİSK-AR Asgari Ücret Raporuna erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.