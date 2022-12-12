Dış ticarette ithalat ve ihracat endeksleri arttı

TÜİK, Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. İhracat birim değer endeksi Ekim ayında yüzde 1,8 artarken, ihracat miktar endeksi yüzde 1,1 arttı.ANKARA (İGFA) - Dış Ticaret Endeksleri'nin Ekim ayı verileri açıklandı.

TÜİK'in verilene göre ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 ve yakıtlarda yüzde 34,2 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İhracat miktar endeksinin yüzde 1,1 arttığı istatistiklere göre, ithalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, ithalat miktar endeksi ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Eylül ayında 156,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azalarak, 2022 Ekim ayında 151,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ekim ayında 160,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,1 artarak, 2022 Ekim ayında 162,5 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı Ekim ayında ise 74,4 olarak gerçekleşti.