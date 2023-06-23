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Dış ticarette açık 12,5 milyar dolar!

EKONOMİ 23.06.2023, 11:11
Dış ticarette açık 12,5 milyar dolar!

Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14,4, ithalat ise yüzde 15,5 oranında arttı. Türkiye ekonomisi Mayıs ayında 12,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylelikle Mart ve Nisan aylarında görülen tek haneli dış ticaret açığının ardından yeniden çift haneli seviyelere gelindi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Mayıs ayında yüzde 15,6 artarak 17 milyar 434 milyon dolardan, 20 milyar 162 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 22,6 artarak 21 milyar 263 milyon dolardan, 26 milyar 60 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 5 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI 56 MİLYAR DOLAR OLDU

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 29,3 artarak 43 milyar 341 milyon dolardan, 56 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 70,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64,7'ye geriledi.

Mayıs ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,1 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Mayıs ayında ara mallarının payı %74,0, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,0 oldu.

MAYIS'TA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.

Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 56 milyon dolar ile İngiltere, 1 milyar 11 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 4 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,6'sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

İthalatta Rusya ilk sırayı aldı.

Mayıs ayında Rusya'ndan yapılan ithalat 4 milyar 569 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 347 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 671 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 809 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 633 milyon dolar ile ABD izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,0'ını oluşturdu.

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