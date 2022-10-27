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Dış Ticaret verileri açıklandı... İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırada

EKONOMİ 27.10.2022, 10:32
Dış Ticaret verileri açıklandı... İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırada

TÜİK'in Eylül ayı verilerine göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22,6 milyar dolar, ithalat ise yüzde 38,1 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ise ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı.

Dış ticaret açığı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 268 yükselerek 9,6 milyar dolara çıktı.

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 156,3 artarak 32,4 milyar dolardan, 83,1 milyar dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Eylül döneminde yüzde 83,2 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,4'e geriledi.

EYLÜL AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %4,4, İTHALAT ,9 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Eylül ayında yüzde 4,4 artarak 19 milyar 901 milyon dolardan, 20 milyar 779 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 10,9 artarak 18 milyar 571 milyon dolardan, 20 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Eylül ayında 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 7,6 artarak 41 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,3 olurken,  aynı dönemde ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 80,3 oldu.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA

Öte yandan Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 3 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 378 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 277 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 205 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 147 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0'ını oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 44 milyar 638 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 31 milyar 742 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 364 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 807 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 330 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.

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